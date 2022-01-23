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وزير النفط يدعو الإيرانيين لارتداء ملابس دافئة لتوفير استهلاك الغاز

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طقس عاصف في إيران
اقتصاد إيران

وزير النفط يدعو الإيرانيين لارتداء ملابس دافئة لتوفير استهلاك الغاز

تشهد إيران منخفضا جويا أدى إلى تساقط أمطار وثلوج في مناطق عدة، رافقها تدنّي درجات الحرارة

طهران - فرانس برس

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دعا وزير النفط الإيراني جواد أوجي مواطنيه إلى التوفير في استهلاك الغاز باللجوء إلى خطوات منها ارتداء ملابس دافئة في ظل تدني درجات الحرارة، وفق ما نقلت وكالة "شانا" الأحد.

وقال أوجي "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وصل استهلاك الغاز إلى مستويات قياسية مع 692 مليون متر مكعب، في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعات الخفيفة".

وأضاف "يمكن التوفير في استهلاك الغاز من خلال ارتداء ملابس دافئة وإطفاء أجهزة التدفئة لدى مغادرة المنزل أو المكتب (...) ندعو الشعب لتخفيف الاستهلاك لنعبر الفترة المقبلة بين أسبوع وعشرة أيام من دون أي مشكلة".

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وتابع "بفضل الله وجهود الموظفين في الصناعة النفطية، شبكة الغاز مستقرة، لكن الإبقاء على ذلك يتطلّب تعاون مواطنينا الأعزاء وإدارة الاستهلاك".

وتملك إيران ثاني أكبر احتياط مثبت من الغاز عالميا بعد روسيا. وهو متوافر بشكل شبه مجاني للمواطنين في ظل دعم كلفته من الدولة.

وتأتي تصريحات أوجي بينما تشهد إيران منخفضا جويا أدى إلى تساقط أمطار وثلوج في مناطق عدة، رافقها تدنّي درجات الحرارة. وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الخميس من موجة البرد التي تطال طهران وبعض المدن الكبرى.

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