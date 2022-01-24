أغرب ما قاله وزير خارجية إيران عن جيران بلاده ومفاوضات النووي

نقلت وسائل إعلام إيرانية أنه خلال اختتام أعمال "المؤتمر الوطني لإيران و جيرانها" اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ما أسماه "سياسة إيران الجديدة" في استشارة جيرانها حول المفاوضات النووية، رافضا في الوقت نفسه مشاركتها فيها.

حيث قال خلال رده على سؤال حول تأخره عن المؤتمر بحضوره في اجتماع مهم للمفاوضات النووية، إذ شدد على "مسير إيران الجديد في استشارة الدول الجارة حول عملية إلغاء العقوبات المفروضة عليها وبشأن محادثات فيينا كونها “من الأولويات.. و كي لا يشعر الجيران بابتعادنا عنهم حسب قوله.

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وفي الوقت نفسه أصر على موقف بلاده الرافض لمشاركة دول اقليمية في مفاوضات فيينا مؤكدا "عدم إدخال أي طرف جديد إلى الاتفاق النووي"، مبررا ذلك بالقول، "ان عدد المشاركين الخمسة كبير و أكثر من كاف و لا نرحب بإضافة أي أعضاء جدد إلى الاتفاق".

المفاوضات النووية

وبالرغم من رفض مشاركة أي طرف إقليمي في المفاوضات النووية، قال عبداللهيان خلال المؤتمر "أن أولوية حكومة إبراهيم رئيسي هي جيرانها وإقامة العلاقات معهم وهي تحمل مفاهيم جغرافية، وحقوقية، واقتصادية وثقافية”، حسب تعبيره، مشيرا إلى ضرورة مواجهة التدخل الأجنبي في المنطقة".

كما ألمح وزير الخارجية إلى العرض الأميركي بدخوله دائرة المفاوضات المباشرة مع إيران، و هو ما يشترط فيها الإيرانيون "إثبات أمريكا لنواياها الحسنة و تنفيذها لما توقع عليه".

و حول الانتقادات حول زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى موسكو الأسبوع الماضي، واتهام الحكومة بالتوجه نحو الشرق على حساب المصالح الوطنية الإيرانية، قال عبداللهيان، لن تغيير الحكومة الإيرانية شعارها "لا شرقية و لا غربية، جمهورية إسلامية".