مراسلون بلا حدود: حياة 3 سجناء سياسيين في إيران بخطر

نددت منظمة "مراسلون بلا حدود" بترحيل ثلاثة سجناء سياسيين في إيران من سجن إيفين إلى أماكن نائية، معتبرة أن هذا الإجراء يتخذه النظام الإيراني "لكسر مقاومة السجناء".

وعبرت في بيان عن قلقها على صحة وحياة كيوان صميمي وعالية مطلب زاده ونرجس محمدي، مؤكدة أن سجني "رجائي شهر" و"قرشك" معروفان بنقص المرافق الصحية وإساءة معاملة السجناء.

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كذلك، أضافت أن المسؤول القضائي الذي لعب الدور الأهم في نقل السجناء، هو أمين وزيري نائب المدعي العام والمدعي الخاص لشؤون السجناء السياسيين في سجن إيفين.

وكانت السلطات الإيرانية نقلت في الأيام الأخيرة السجناء السياسيين الثلاثة، كيوان صميمي ونرجس محمدي وعالية مطلب زاده إلى سجون رجائي وقرتشك ورامين.

نقل تعسفي

إلى ذلك قال صميمي البالغ من العمر 73 عاماً، في مكالمة من الحجر الصحي بسجن كرج المركزي، نقلاً عن نائب مدير السجن، إنه سيتم نقله إلى العنبر 1، وهو مركز لاحتجاز المدانين بجرائم قتل.

على صعيد متصل، أصدرت رابطة الكتاب الإيرانيين، في الأيام الأخيرة، بيانا أشارت فيه إلى أن سبب إبعاد صميمي يعود إلى رسالة أصدرها عقب وفاة بكتاش آبتين، عضو رابطة الكتاب والسجين السياسي الذي أعلنت السلطات وفاته في السجن، واصفا الحادث، بـ"القتل العمد مع سبق الإصرار".

كما نُقلت عالية مطلب زاده، نائب رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، مؤخرا إلى سجن قرتشك، وذكرت مراسلون بلا حدود أن "جريمتها" إقامة حفل تأبين لوفاة بكتاش آبتين في السجن.

وضع خطير

يذكر أن بكتاش آبتين، الذي كان يقبع في السجن بعد أن حكم عليه بالسجن بتهم أمنية، توفي في مستشفى ساسان في طهران في 8 يناير/كانون الثاني، بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية وتأخير علاجه من قبل سلطات السجن، مما أثار موجة من الاحتجاجات ضد الحكومة الإيرانية.

يشار إلى أن عددا من النشطاء السياسيين والمدنيين في إيران حذروا مراراً من الوضع الخطير الذي يعاني منه السجناء السياسيون، ودعوا المنظمات الدولية إلى التدخل.