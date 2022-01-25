دبلوماسيون: محادثات فيينا بطيئة.. لكن لم نصل لطريق مسدود

أفادت مصادر دبلوماسية لـ"العربية"، الثلاثاء، بأن "محادثات فيينا تجري ببطء كبير، لكن لم نصل لطريق مسدود بعد".

وقالت المصادر إنه من "غير الواضح إذا كنا سنتمكن من إنهاء المحادثات خلال أسبوعين"، لافتة إلى أنه "ليس هناك تاريخ محدد لنهاية المفاوضات".

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كما أوضحت أن "مسألة الضمانات بمفاوضات فيينا معقدة وستبقى مفتوحة حتى النهاية"، مضيفة أن "المحادثات تركز على العودة للاتفاق النووي بشكله السابق من دون تعديلات".

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، الثلاثاء، أن المفاوضات النووية تمضي قدماً وسط تركيز الوفد الإيراني المفاوض على موضوعي الضمانات بعدم الانسحاب مجدداً، والتحقق من إلغاء العقوبات.

مباحثات مباشرة؟

يشار إلى أن واشنطن كانت أبدت، الاثنين، استعدادها لإجراء مباحثات مباشرة "عاجلة" مع طهران بشأن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران، بعد تلميح إيراني لهذا الاحتمال بحال كان ضرورياً لإبرام تفاهم "جيد".

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، قد أعلن أن محادثات فيينا تقترب من اتخاذ قرارات سياسية، موضحاً أنه من الممكن عقد محادثات مباشرة مع الأميركيين إذا لزم الأمر أيضاً.

كما أضاف عبداللهيان في تصريحات متلفزة خلال مؤتمر بمقر وزارة الخارجية في طهران، الاثنين، أن الأميركيين يريدون مفاوضات مباشرة، كاشفاً أن الطرفين يقومان حالياً بترتيب المحادثات على مستوى كبار الخبراء والمديرين السياسيين ونواب الوزراء.

ولاحقاً صرح متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس بأن "الالتقاء بشكل مباشر سيسمح بتواصل أكثر فعالية، وهو أمر ملح للتوصل سريعاً إلى تفاهم"، محذراً من أنه "لم يعد لدينا وقت تقريباً للتوصل إلى تفاهم".

منذ أشهر

يذكر أنه منذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018، معيدة فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات أساسية كانت مدرجة فيه.

كما تشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون في الاتفاق، أي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.

ورفضت إيران مراراً إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، معللة ذلك بأن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق.

وبدأت مباحثات فيينا في أبريل 2021، وعلّقت في يونيو تزامناً مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، خلفاً لحسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده. وعادت المباحثات واستؤنفت في أواخر نوفمبر.

إلى ذلك يقر الأطراف المعنيون بأن التفاوض يحقق تقدماً في الآونة الأخيرة، لكن تبقى نقاط عدة عالقة. كما تبادلت إيران والدول الغربية تصريحات تحمل الآخر المسؤولية عن بطء عملية التفاوض والتقدم فيها.