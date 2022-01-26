طهران: نبحث رفع العقوبات والضمانات.. ولم نصل لطريق مسدود

أفادت وكالة إيرنا للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن ممثلين عن وفود الدول المشاركة في مباحثات الاتفاق النووي الإيراني (4+1) اجتمعوا في فيينا، حيث بحثوا "إلغاء الحظر والضمانات"، في إشارة لمساعي إيران لرفع الحظر المفروض عليها ومطالبتها بالحصول على ضمانات، بعدم انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق.

وقالت الوكالة أيضا إن رئيس الوفد الإيراني، علي باقري كني، التقى اليوم مع المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، وكذلك مع منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إنريكي مورا.

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تصريحات غير مسؤولة

بينما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، التصريحات البريطانية التي تفيد بأن محادثات فيينا وصلت إلى طريق مسدود بأنها "لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة، وفق ما أفادت قناة برس تي في الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد قال أمس الثلاثاء، إن إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 ممكن إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي أصابت اقتصاد بلاده بالشلل.

وكانت مصادر دبلوماسية قد أفادت "العربية"، الثلاثاء، بأن "محادثات فيينا تجري ببطء كبير، لكن لم نصل لطريق مسدود بعد".

إلى هذا، قالت المصادر إنه من "غير الواضح إذا كنا سنتمكن من إنهاء المحادثات خلال أسبوعين"، لافتة إلى أنه "ليس هناك تاريخ محدد لنهاية المفاوضات".

لا تقدم حتى الآن

يذكر أنه منذ أشهر، تخوض طهران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، مفاوضات تهدف إلى إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018، معيدة فرض عقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات أساسية كانت مدرجة فيه.

كما تشارك واشنطن بشكل غير مباشر في المباحثات، ويتولى الأطراف الباقون في الاتفاق، أي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، تنسيق المواقف بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.

ورفضت إيران مراراً إجراء مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا، معللة ذلك بأن واشنطن لم تعد طرفاً في الاتفاق.

وبدأت مباحثات فيينا في أبريل 2021، وعلّقت في يونيو تزامناً مع انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، خلفاً لحسن روحاني الذي أبرم الاتفاق في عهده. وعادت المباحثات واستؤنفت في أواخر نوفمبر.