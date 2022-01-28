إيران تؤكد عزمها التوصل لاتفاق "جيد" في فيينا "بأسرع وقت"

أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، "إرادة طهران الجادة" للتوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا في أسرع وقت.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء إن الجانبين بحثا خلال الاتصال المفاوضات الجارية في فيينا.

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وشدد عبد اللهيان على "ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب وأميركا" للتوصل لاتفاق في فيينا.

كما قالت الوكالة إن عبداللهيان وغوتيريش بحثا أيضاً "التطورات الإقليمية والدولية" بما فيها ملفا اليمن وأفغانستان.

وتخوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا، بهدف إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه في 2018.

بدأت المباحثات في فيينا في أبريل الماضي، وتم استئنافها اعتباراً من أواخر نوفمبر، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر اعتبارا من يونيو.

وتخوض طهران المباحثات مع القوى التي لا تزال في الاتفاق، أي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين، على أن يتولى دبلوماسيو هذه الدول، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، التنسيق بين المفاوضين الإيرانيين والأميركيين.

وكان أمير عبداللهيان أكد الاثنين، أن طهران لا تستبعد تواصلاً مباشراً مع واشنطن خلال المباحثات النووية في فيينا، بحال كان ذلك ضرورياً لإبرام تفاهم "جيد" بشأن إحياء الاتفاق.

وأكد الأطراف المعنيون بالمفاوضات في الآونة الأخيرة تحقيق تقدم، مع بقاء نقاط تباين و"بطء" في المباحثات.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019.