مباحثات إيرانية كورية حول أموال طهران المجمدة لدى سيول

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مصدر مطلع قوله اليوم السبت إن كوريا وإيران تخططان لعقد محادثات على مستوى العمل في الشهر المقبل لمناقشة سبل حل النزاع المستمر منذ سنوات بشأن أصول طهران المجمدة لدى سيول بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته إن من المتوقع أن تناقش مجموعات العمل تحويل الأصول الإيرانية المجمدة إذا خففت الولايات المتحدة عقوباتها المفروضة على إيران.

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وتابع "يمكن أن يتحدث مسؤولو المجموعات أكثر عن إمكانية استئناف واردات النفط من إيران بمجرد رفع العقوبات". وتقدر أصول إيران المجمدة لدى كوريا الجنوبية بسبع مليارات دولار بموجب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018 عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، بحسب الوكالة.