تبادل إطلاق نار أمام سجن غرب إيران.. ومقتل المهاجم
لم يعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والمصابين في الحادث
أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الاثنين، بوقوع اشتباك مسلح أمام سجن سراوان في مدينة بلوشستان غرب إيران، أدى لمقتل شخص وإصابة آخر على الأقل.
فقد نقلت المعلومات أن موظفاً من السجن جرح برصاص فور خروجه من الباب الرئيسي بعدما بدأ مهاجم بإطلاق النار.
مقتل المهاجم بـ3طلقات
في حين ردّ عليه مجند من برج قاعدة الحرس الثوري الواقع بجوار السجن فأرداه قتيلاً بـ3 طلقات، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة "إيسنا".
ولم يعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والمصابين في الحادث.
#إيران.. هجوم مسلح على مقر استخبارات للحرس الثوري في بلوشستان ينتهي بمقتل المهاجم#العربية pic.twitter.com/GQMc0ecZHw— العربية (@AlArabiya) January 31, 2022
انتشار أمني بعد توتر الأوضاع
يذكر أن أنباء كانت تواردت خلال الساعات الماضية، أفادت بتوتر الأجواء داخل سجن سراوان، ما اضطر السلطات إلى فرض انتشار أمني.
ووفق المصادر، لم تكتف القوات العسكرية بالانتشار في محيط السجن فقط، بل وسعت خططها في بعض أنحاء المدينة.
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