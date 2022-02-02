إسرائيل: واثقون من مواصلة أميركا العمل لوقف "النووي الإيراني"

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء عن ثقة بلاده بأن واشنطن ستواصل العمل على وقف البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة مسجلة تم عرضها في المؤتمر السنوي لـ"معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، قال غانتس: "في ظل مفاوضات فيينا (لإحياء الاتفاق النووي مع إيران)، أنا واثق من أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لوقف المشروع النووي الإيراني من منظور الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي".

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وقال غانتس إنه واثق في "قدرة الولايات المتحدة على إيقاف المشروع النووي الإيراني".

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعززان التعاون العملياتي في مواجهة "نقلة نووية محتملة" من جانب طهران.

وتابع: "جيوشنا وأنظمتنا الدفاعية تحافظ على اتصالات مستمرة، وتعزز التعاون هذه الأيام في مواجهة احتمال وجود إيران نووية".

في سياق آخر، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي على التطورات في سوريا قائلاً: "نتابع الوضع.. وسنواصل منع التموضع الايراني الذي يأكل سوريا من الداخل".

أما في الشأن اللبناني فقال غانتس: "لبنان أصبح للأسف مكانا غير مستقر"، مضيفاً أن الجيش اللبناني "يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من 5000 جندي مؤخراً" بينما حزب الله يعزز نفوذه بدعم إيراني.

في سياق آخر، أكد غانتس أن الدول الأوروبية "تساعد كثيراً في جهود احتواء إيران".