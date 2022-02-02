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إسرائيل: واثقون من مواصلة أميركا العمل لوقف "النووي الإيراني"

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Israel's Defense Minister Benny Gantz speaks during a meeting with U.S. Defense Secretary Lloyd Austin following an enhanced honor cordon arrival ceremony at the Pentagon, in Arlington, Virginia, U.S., December 9, 2021. REUTERS/Ken Cedeno
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
نووي إيران

إسرائيل: واثقون من مواصلة أميركا العمل لوقف "النووي الإيراني"

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: سنواصل منع التموضع الإيراني في سوريا

العربية.نت

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أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الأربعاء عن ثقة بلاده بأن واشنطن ستواصل العمل على وقف البرنامج النووي الإيراني.

وفي كلمة مسجلة تم عرضها في المؤتمر السنوي لـ"معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، قال غانتس: "في ظل مفاوضات فيينا (لإحياء الاتفاق النووي مع إيران)، أنا واثق من أن الولايات المتحدة ستواصل العمل لوقف المشروع النووي الإيراني من منظور الأمن العالمي والاستقرار الإقليمي".

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

وقال غانتس إنه واثق في "قدرة الولايات المتحدة على إيقاف المشروع النووي الإيراني".

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعززان التعاون العملياتي في مواجهة "نقلة نووية محتملة" من جانب طهران.

وتابع: "جيوشنا وأنظمتنا الدفاعية تحافظ على اتصالات مستمرة، وتعزز التعاون هذه الأيام في مواجهة احتمال وجود إيران نووية".

في سياق آخر، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي على التطورات في سوريا قائلاً: "نتابع الوضع.. وسنواصل منع التموضع الايراني الذي يأكل سوريا من الداخل".

حزب الله في سوريا
حزب الله في سوريا
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أما في الشأن اللبناني فقال غانتس: "لبنان أصبح للأسف مكانا غير مستقر"، مضيفاً أن الجيش اللبناني "يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وفقد أكثر من 5000 جندي مؤخراً" بينما حزب الله يعزز نفوذه بدعم إيراني.

في سياق آخر، أكد غانتس أن الدول الأوروبية "تساعد كثيراً في جهود احتواء إيران".

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