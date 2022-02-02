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المعارضة الإيرانية: طهران شكلت وحدة مرتزقة للعمليات البحرية

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A boat of the Iranian Revolutionary Guard sails near to Stena Impero, a British-flagged vessel owned by Stena Bulk, at undisclosed place off the coast of Bandar Abbas, Iran August 22, 2019. Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
زورق للحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
ميليشيات إيران

المعارضة الإيرانية: طهران شكلت وحدة مرتزقة للعمليات البحرية

بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المرتزقة أتوا من العراق ولبنان واليمن ومن دول إفريقية ويتم توزيعهم على مجموعات تنشر في بحر العرب وفي مضيق باب المندب

باريس – فرانس برس

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قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض في المنفى اليوم الأربعاء إن إيران شكلت مجموعة مرتزقة لشن هجمات على أعدائها، لا سيما قبالة سواحل اليمن.

وأوضح المجلس في بيان أن هذه الوحدة شُكّلت ضمن فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

زورق للحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
زورق للحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)

وجاء في البيان أن "فيلق القدس جنّد مرتزقة لوحدات إرهابية مسلحة جديدة مدربة على مهاجمة سفن وأهداف بحرية في المنطقة".

وأوضح المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذراع السياسية لمنظمة مجاهدي خلق، أن المرتزقة أتوا من العراق ولبنان واليمن ومن دول إفريقية.

وأشار المجلس إلى وجود موقع تدريب لهؤلاء في زيباكنار في شمال إيران على بحر قزوين.

وبحسب البيان، يوزّع المرتزقة على مجموعات تنشر في بحر العرب وفي مضيق باب المندب بين اليمن والقرن الإفريقي في البحر الأحمر.

وأوضح المجلس أن الهدف من ذلك هو "التأثير على حركة السفن التجارية ومهاجمة الموانئ واحتجاز السفن وزرع الألغام".

نزع ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر قبالة اليمن (أرشيفية)
  • نزع ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر قبالة اليمن (أرشيفية)
  • نزع ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر قبالة اليمن (أرشيفية)
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نزع ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر قبالة اليمن (أرشيفية)
نزع ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر قبالة اليمن (أرشيفية)
نزع ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر قبالة اليمن (أرشيفية)
نزع ألغام بحرية حوثية في البحر الأحمر قبالة اليمن (أرشيفية)

يأتي هذا بينما قررت الولايات المتحدة مؤخراً إرسال سفينة حربية إلى المنطقة في أعقاب تصاعد التوتر مع محاولة الحوثيين استهداف الإمارات.

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من جهته، رأى بيار رازو المدير الأكاديمي لـ"المؤسسة المتوسطية للدراسات الاستراتيجية" أن فيلق القدس لطالما كان هدفه تدريب قوات رديفة لشن عمليات.

وأوضح في حديث مع وكالة "فرانس برس" أن "الجديد نسبياً هو أن الأمر بات يشمل العمليات البحرية. لكن مع 200 مرتزقة يمنيين لن يذهبوا بعيداً".

في المقابل قال الباحث إن "توقيت الكشف مرده بالتأكيد إلى محاولة لإفشال المفاوضات حول النووي الإيراني من خلال الضغط على الوفد الأميركي".

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