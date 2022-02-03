صنفت باللون الأحمر.. كورونا يعصف بـ 77 مدينة إيرانية

تعصف الموجة السادسة من فيروس كورونا وخصوصاً المتحور أوميكرون، بـ 77 مدينة إيرانية بالتزامن مع زيادة تجاوزت 60٪ في عدد الحالات الحرجة في المستشفيات في أسبوع واحد فقط، مما دفع وزارة الصحة للاستنفار للتعامل مع الموجة الجديدة.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية نقلا عن مساعد وزير الصحة الإيرانية، كمال حيدري، فقد شهدت البلاد مؤخراً تزايدا في عدد المرضى بسبب انتشار كوفيد 19 وخاصة سلالته الجديدة.

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كما توقع عضو اللجنة العلمية الوطنية لـ"كوفيد 19"، بيام طبرسيأنه، وصول العدد اليومي للمصابين بأوميكرون من 300 إلى 400 حالة في الأيام المقبلة، محذراً أنه مع زيادة عدد الإصابات، سترتفع الحالات الحرجة، الأمر الذي قد يمثل تحديا للنظام الصحي في البلاد.

وأشار إلى أن فترة الذروة لأميكرون ستكون من شهر إلى 45 يوما.

ووفقا لمركز العلاقات العامة التابع لوزارة الصحة الإيرانية، صنفت حاليا 77 مدينة باللون الأحمر وهو اللون الذي يستخدم للمناطق التي في وضع خطر للغاية، و179 مدينة باللون البرتقالي المخصص للمناطق الخطرة، و 181 مدينة باللون الأصفر للمناطق الأقل خطورة و11 مدينة باللون الأزرق للمناطق السليمة.

وبحسب وكالة ميزان للأنباء الناطقة بالفارسية، فقد وصل عدد الحالات الحرجة في المستشفيات في الأسبوع الثاني من الموجة السادسة لكورونا إلى 18.435.

وبالرغم من المعارضة الواسعة لفرض الاغلاق الكامل بسبب الظروف المعيشية الصعبة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، إلا أن الخبراء يدعون إلى الإغلاق الكامل للمكاتب الحكومية والشركات الخاصة والبنوك ومنع أي تجمعات واحتفالات وإيقاف الوظائف غير الضرورية لمدة أسبوعين من أجل عبور الذروة الجديدة للجائحة في إيران.