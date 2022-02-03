"الموت لأميركا" يحرم منتخب إيران للمصارعة من التأشيرة

أعلن رئيس اتحاد المصارعة الإيراني الثلاثاء، أنه لا يمكن لمنتخب بلاده المشاركة في مباراة مع الولايات المتحدة بسبب رفض إصدار تأشيرات لأعضاء الفريق.

وكتب علي رضا دبير في رسالة إلى رئيس اتحاد المصارعة الأميركي بوريس بومغارتنر: "يؤسفني للغاية أن أعلن أنه لا يمكن المشاركة في مباراة ودية مع الولايات المتحدة بسبب عدم إصدار تأشيرات لستة أعضاء من الفريق"، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

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كما أضاف أنه "حتى الآن لم يتم إصدار تأشيرات لمصارعين ومدرب فريق وقائد فريق وحكم أولمبي وأنا. لذلك لا يوجد خيار سوى إعلان إلغاء الرحلة".

يشار إلى أنه بحسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أوسلو، مكان بطولة العالم للمصارعة، كان من المقرر أن يقيم فريقا المصارعة الوطنية الحرة الإيراني والأميركي مباراة ودية في تكساس يوم 12 فبراير.

"الموت لأميركا"

يأتي هذا بينما يعتبر بث أي كراهية سياسية للدول الأعضاء في اتحاد المصارعة العالمي ضد قواعد هذه الهيئة.

فقد ردد دبير في إحدى المقابلات التلفزيونية شعار "الموت لأميركا". وقال خلال مؤتمر صحافي في وقت لاحق إنه لا يحب الولايات المتحدة.

ومع ذلك، رفض اتحاد المصارعة الأميركي، الذي وضع خططاً موسعة للبطولة، التعليق على تصريحات دبير غير الرياضية.

يذكر أن علي رضا دبير، البطل الأولمبي في سيدني، الذي له سجل في العضوية بمجلس مدينة طهران، حاصل على البطاقة الخضراء الأميركية لسنوات عديدة ويسافر إلى الولايات المتحدة.