مشهد مؤلم.. بائع متجول يحرق نفسه في إيران

في حادثة مؤلمة، أضرم بائع متجول النار في نفسه بمدينة خُرّم آباد عاصمة محافظة لورستان في غرب إيران.

فقد أضرم البائع المتجول اليوم الخميس النار في نفسه، بعد أن صادرت الشرطة والبلدية السلع التي كان يعرضها للبيع في الشارع.

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وأظهر مقطع مصور المارة وهم يحاولون إطفاء النار، بعدما اندلعت في كل أجزاء جسمه.

تأتي الحادثة في وقت تشهد فيه مدن إيرانية عدة احتجاجات وإضرابات، بسبب الظروف المعيشية في البلاد وغلاء الأسعار.

فقد شهد طهران ومدن إيرانية عدة احتجاجات نفذها المعلمون والمتقاعدون طالبوا فيها بالمساواة في الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية.

احتجاجات عارمة

كذلك، نفذ الأطباء وقفة اليوم احتجاجا على وضعهم القانوني بنشر صور ولافتات ومقاطع فيديو، محذرين من استمرار هذا الوضع بالنسبة للقطاع الصحي في البلاد.

ورفعوا لافتات كُتب عليها المبلغ الأولي للراتب، ومقدار العلاوة، إلى جانب الدفعة الأخيرة التي تلقوها.

وقبل أيام قليلة، في 29 يناير، نظم الممرضون والعاملون الصحيون أيضاً تجمعات كبيرة في المدن الإيرانية للاحتجاج على فترة العقود البالغة 89 يوماً فقط.