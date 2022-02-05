إيران: لا يمكن تقييد تطوير برنامجنا النووي بأي اتفاق

في الوقت الذي تتوجه فيه أنظار العالم إلى مفاوضات فيينا التي تجري ببطء شديد لإحياء الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية الأخرى، يطل علينا المسؤولون الإيرانيون بتصريحات جديدة.

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فقد زعم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه لا يمكن أن يُرتهن ما سمّاه "حق طهران القانوني" في مواصلة البحث والتطوير والحفاظ على القدرات النووية والإنجازات التي قال إنها "سلمية" بأي اتفاقية.

"حق نووي"

وأضاف علي شمخاني، السبت، في تغريدات عبر تويتر، أنه لا يمكن أيضاً تقييد ما وصفه بحق بلاده في الحفاظ على قدراتها النووية بأي اتفاق.

وأتى كلامه بعدما برزت تصريحات إيرانية مفاجئة خلال اليومين الماضيين في وقت ينتظر فيه عودة المفاوضين إلى طاولة المحادثات النووية في فيينا.

فقد قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسين نوش آبادي، لوكالة أنباء "دیده بان إیران" إنه "إذا فشلت محادثات فيينا، فمن الممكن أن نرفع مستوى التخصيب"، بحسب ما أفاد "إيران إنترناشيونال" على تويتر الخميس.

نقاط عالقة

جاء ذلك بعدما أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الأربعاء، أن الطرف الغربي وافق حتى الآن على رفع جزء من العقوبات فقط المفروضة على البلاد.

كما كررت ما أعلنه سابقاً المتحدث باسم الخارجية، لافتة إلى أن مفاوضات فيينا تتواصل في مسار إيجابي غير أن هناك بعض النقاط المتبقية عالقة، وفق وسائل إعلام إيرانية.

كذلك أوضحت أن الوفد الإيراني لم يتفاوض بشكل مباشر مع الولايات المتحدة في العاصمة النمساوية.

عودة قريبة جداً

يشار إلى أن المبعوث الأميركي بشأن إيران، روبرت مالي، كان أكد بدوره اليوم السبت أن العودة إلى المفاوضات في فيينا قريبة جدا.

وكشف أن الإدارة الأميركية لا تعتزم رفع كافة العقوبات عن طهران، على الرغم من التفاهم على رفع العديد منها.

كما أوضح في مقابلة مع شبكة "أم أس أن بي سي" الأميركية، أن بعض العقوبات المفروضة على طهران سابقاً لا تتعلق بالاتفاق النووي وإنما بسلوكها، في إشارة إلى دعم الميليشيات في المنطقة.

في حين أشار المتحدث الرسمي الأوروبي، بيتر ستانو، يوم الخميس الماضي أيضا إلى أن مفاوضات الملف النووي ستستأنف في العاصمة النمساوية خلال أيام، دون أن يحدد يوما بعينه.