في غضون 3 أسابيع.. إيران تحاكم ثاني مواطن أوروبي مختطف

بعد أقل من 3 أسابيع على بدء محاكمة المواطن السويدي المخطوف في إيران والرئيس السابق لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" حبيب أسيود، عُقدت اليوم الأحد الجلسة الأولى لمحاكمة المواطن الألماني المختطف ورئيس "تنظيم تندر" المعارض جمشيد شارمهد.

وقد وصفت عائلة شارمهد هذه المحاكمة بـ"الصورية" وقالت إن المواطن الألماني مسجون في زنزانة في أحد سجون إيران منذ 555 يوماً.

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واختُطف شارمهد في صيف 2020 خلال رحلة إلى الشرق الأوسط في ظروف غامضة. وكان قبل ذلك يدير إذاعة "تندر" (الرعد) وهو اسم الفرع الإعلامي لمجموعة "الجمعية الملكية الإيرانية" التي لها مقر رئيسي في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، والتي تصفها الحكومة الإيرانية بـ"الجماعة الإرهابية".

وأكدت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بدء البت في الاتهامات الموجّهة لشارمهد، ونشرت صور من جلسة المحاكمة.

وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام الموجة لشارمهد التي قدمها الادعاء العام، ذُكر أنه اعترف بـ"محاولة تفجير سد سيون في شيراز" (جنوب إيران) وبـ"التخطيط لاغتيال مدير مشروع السد ولتفجير رواق الأحذية في مقبرة روح الله خميني (مؤسس النظام) عام 2009" وبـ"تحضير قنبلة لتفجير الحوزة الدينية لآية الله كلبايكاني".

ووفقاً للمدعي العام، كان شامهد على اتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) وكان ينوي الاتصال بجهاز الموساد التابع لجهاز الأمن الإسرائيلي.

وبعد اختطاف شارمهد، نشرت وزارة الاستخبارات الإيرانية عدة مقاطع فيديو تحت عنوان "اعترافات جمشيد شارمهد". ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن مثل هذه الاعترافات يتم انتزاعها تحت التعذيب ووسط انتهاك حقوق المتهمين.

من جهته، نشرت ابنة شارمهد، غزالة شارمهد التي تحمل جنسية ألمانية مثل والدها، تغريدة عن بدء محاكمة والدها جاء فيها: "هذه ليست محكمة ولا عدالة، والدي ضحية لآلة دعائية غير أخلاقية وغير إنسانية! ونحن كممثلين وحيدين لوالدي، نحتج بشدة على تاريخ وعملية المحاكمة".

وأوضحت بخصوص جلسة المحكمة اليوم قائلةً: "لم نكن نعرف موعد المحاكمة، ولم يتم إبلاغ القنصلية الألمانية (في إيران) بها. إنها محاكمة صورية"، مضيفةً أن والدها يقبع في الحبس الانفرادي منذ 555 يوماً وأن الأسرة "لا تعرف شيئاً عن صحته النفسية أو الجسدية بعد أيام من التعذيب".

وعلى صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام إيرانية قبل أربعة أيام، نقلاً عن مسؤول أمني، أنه تم اعتقال عضو آخر في جماعة "تندر" يدعى "ماسمتوس". ووصف المسؤول الأمني الشخص المعتقل مؤخراً بأنه "الشخص الثاني في الفرع العسكري" لمجموعة "تندر".

وبحسب هذا المسؤول الأمني، فإن المعتقل هو "أول من أعلن مقتل العالم النووي الإيراني مسعود علي محمدي على موقعه على الإنترنت".

بدء محاكمة مواطن سويدي

يذكر أنه قبل أقل من ثلاثة أسابيع عقدت أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" حبيب فرج الله كعب المعروف بـ"حبيب إسيود" في إيران، حسب ما أعلنته وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.



من محاكمة حبيب إسيود من محاكمة حبيب إسيود

وخلال الجلسة الأولى للمحكمة التي عقدت يوم الأحد 21 يناير، وجّه نائب الادعاء العام الثوري لائحة الاتهام إلى أسيود الذي قدّم نفسه كموظف في مكتب العمل السويدي ومواطن سويدي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت في 13 ديسمبر 2020، نقلاً عن مسؤول تركي، أن وزارة المخابرات الايرانية استدرجت حبيب أسيود إلى تركيا ونقلته إلى إيران بعد اختطافه من قبل عصابة لتهريب المخدرات.