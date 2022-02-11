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الرئيس الإيراني: لم نعقد أي آمال على محادثات فيينا

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This handout photograph taken and released on January 20, 2022, by the Russian Sate Duma press service, shows Iranian President Ebrahim Raisi delivering a speech at the Russian State Duma in Moscow. (Photo by Handout / Russia's State Duma PR department / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / RUSSIAN SATE DUMA PRESS SERVICE - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Russian Sate Duma press service - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (أرشيفية)
نووي إيران

الرئيس الإيراني: لم نعقد أي آمال على محادثات فيينا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال الخميس إن الطريق ما زال طويلاً قبل إحياء الاتفاق النووي

العربية.نت

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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، إن إيران "لم تعقد أي آمال" على المحادثات النووية في فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف رئيسي في خطاب بثه التلفزيون في الذكرى الـ43 للثورة الإيرانية عام 1979: "نعلّق آمالنا على شعبنا وبلادنا، بشرقها وغربها وشمالها وجنوبها، ولم نعقد الآمال يوماً على فيينا أو نيويورك".

من محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
من محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي

وأضاف: "نعول على قدراتنا الداخلية، ولن نربط مصيرنا بمحادثات فيينا أو العلاقة مع واشنطن".

غير أنه أشار إلى أن بلاده تسعى في سياستها الخارجية إلى "علاقات متوازنة مع العالم"، مضيفاً: "نولي أهمية خاصة لدول الجوار".

يأتي هذا بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال أمس الخميس إن الطريق ما زال طويلاً قبل إحياء الاتفاق النووي.

واستؤنفت المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الثلاثاء الماضي، في فيينا وهدفها المعلن من جانب جميع الأطراف هو التوصّل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

وكانت آخر جلسة تفاوض عقدت في نهاية يناير، وقد غادرت حينها الوفود فيينا وسط دعوات لاتّخاذ "قرارات سياسية" بعد "التقدّم" الذي أحرز خلال مطلع السنة والذي سمح بالخروج من طريق مسدود استمر فترة طويلة.

وبوشرت المحادثات في ربيع العام 2021 بين إيران والدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق وهي ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، فيما يشارك الأميركيون بطريقة غير مباشرة.

رئيس وفد التفاوض الإيراني في فيينا علي باقري كني
رئيس وفد التفاوض الإيراني في فيينا علي باقري كني
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وانسحبت واشنطن في عهد دونالد ترمب من الاتفاق العام 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردّت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتهدف المفاوضات الراهنة إلى السماح بعودة واشنطن وطهران بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

لكنّ الوقت يداهم، إذ يفيد خبراء أن الإيرانيين حادوا بشكل كبير عن القيود التي يفرضها اتفاق العام 2015 لدرجة باتوا فيها على مسافة أسابيع قليلة من امتلاك ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.

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