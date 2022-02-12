حرائق ضخمة تدمر عشرات المحلات التجارية في البازار الكبير بطهران
التهمت النيران نحو 30 متجراً مليئة بالبضائع بأحجام مختلفة، كما تم تدمير الزجاج وبعض جدرانها وانهارت بالكامل
دمر حريق "هائل" صباح يوم السبت 12 فبراير/شباط، 30 متجراً على الأقل في البازار الكبير بطهران.
وقال جلال مالكي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران، إن وقت الحريق كان 07:38، وإن موقع الحريق كان أحد المباني القديمة جدا في بازار طهران ومكون من طابقين. وأضاف أن جميع المتاجر كانت مغلقة في وقت الحادث.
وبحسب مالكي، فقد التهمت النيران نحو 30 متجراً مليئة بالبضائع بأحجام مختلفة، كما تم تدمير الزجاج وبعض جدرانها وانهارت بالكامل.
لم يتم الكشف عن أية معلومات حول سبب الحريق ومقدار الأضرار المالية المحتملة، ومازالت عملية مكافحة الحرائق جارية.
وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية قد أعلنت عن المكان الدقيق لهذا الحادث باعتباره ممرا في ممشى حاجب الدولة.
ويعد سوق طهران الكبير أحد أقدم الأسواق في إيران وجزءا من النسيج التاريخي للعاصمة، ويعاني بين الحين والآخر من الحرائق، وأحد الأسباب هو عدم ترميم الهياكل البالية وعدم مراعاة إرشادات السلامة.
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