سيناتور جمهوري: سنعرقل أي اتفاق مع طهران لا يمرّ عبر الكونغرس

توعد السيناتور الجمهوري بيل هاجرتي النظام الإيراني بمزيد من العقوبات من قبل الكونغرس وعرقلة أي صفقة نووية محتملة مع الإدارة الأميركية الحالية ما لم يتم مراجعاتها من قبل الكونغرس.

وقال هاجرتي في تغريدة على حسابه في تويتر الأحد: "‏أنا وزملائي ملتزمون باستخدام مجموعة كاملة من الخيارات والنفوذ المتاح لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لمنع تنفيذ أي صفقة مع إيران لم يتم تقديمها إلى الكونغرس للموافقة عليها من قبل إدارة بايدن".

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رسالة لبايدن

جاء ذلك بعد أن كان أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد طالبوا بالحصول على موافقتهم بشأن صفقة إيران النووية والمحتمل إعادتها قريباً.

وأرسل ما يقرب من 30 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، بينهم جيم إنهوف وبات تومي، رسالة إلى الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، طالبوا فيها إعطائهم دوراً بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، أو سيحاولون منع هذا الاتفاق.

كما أوضحوا أن بايدن لديه التزامات قانونية للسماح لأعضاء مجلس الشيوخ بالتدخل في هذه العملية، قائلين: "نحن ملتزمون باستخدام النطاق الكامل من الخيارات والنفوذ المتاح لأعضاء مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة لضمان الوفاء بهذه الالتزامات"، لافتين إلى أن "تنفيذ أي اتفاق سيتعرقل بشدة إذا تم استبعاد أعضاء الكونغرس".

استئناف المفاوضات

يذكر أن المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 استؤنفت في النمسا الأسبوع الماضي بعد انقطاع دام 10 أيام.

وقال مندوبون إن المفاوضات أحرزت تقدماً محدوداً منذ استئنافها في نوفمبر بعد توقفها 5 أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

يشار إلى أن اتفاق 2015 فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الفترة الزمنية التي تحتاجها طهران لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية، إذا اختارت ذلك، مما يتراوح بين شهرين و3 أشهر إلى عام على الأقل. ووفق معظم الخبراء فإن الوقت الآن أقصر مما كان عليه عندما تم إبرام الاتفاق.

يأتي هذا فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وسحب الرئيس السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني التي قلصت صادراتها النفطية الحيوية.

فيما ردت طهران بخرق العديد من قيود الاتفاق وقامت بتخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من مستوى صنع الأسلحة واستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة للقيام بذلك مما ساعدها على صقل مهاراتها في تشغيل تلك الآلات.