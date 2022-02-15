القضاء الإيراني: 4 آلاف سجين إيراني بالخارج.. ألفان في تركيا

كشف مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية وحقوق الانسان، كاظم غريب آبادي، أن نحو أربعة آلاف سجين إيراني في الخارج، مشيرا إلى أن ألفين منهم في السجون التركية، وتهمة تهريب المخدرات هي الأكثر شيوعا التي يواجهها الإيرانيون في الخارج.

سجناء الالتفاف على العقوبات

وفي إشارة إلى الإيرانيين المسجونين في الخارج بسبب الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، قال غريب آبادي: "إن مشاكل الإيرانيين في الخارج لا تتلخص في الحاجة للخدمات القانونية فقط، بل بعض الإيرانيين في الخارج مسجونون إما بسبب جرائم جنائية، أو إثر ذرائع سياسية وهمية، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات، فمن الضروري حمايتهم".

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وبحسب غريب أبادي، هناك خطط لمساعدة هؤلاء السجناء، والتي بموجبها سيتوجه مسؤولون قضائيون رفيعو المستوى إلى دول يواجه فيها السجناء الإيرانيون مشاكل أكثر ويتفاوضون بشكل مباشر مع السلطات القضائية في تلك الدول.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، فإن معظم السجناء الإيرانيين في الخارج مسجونون لصلتهم بتهريب المخدرات.

عدم تعاون تركيا

إلى ذلك، سبق وأن نشر موقع "اقتصاد أونلاين" تقريرا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عن سوء ظروف السجناء الإيرانيين في تركيا وقال إن معظم السجناء الإيرانيين في سجون تركيا هم من "الطبقات الدنيا والمحتاجين" الذين يُجبرون أحيانا على العمل كعمال وغسل الأطباق والملابس للسجناء الآخرين من أجل "تلبية احتياجاتهم في السجون التركية".

ووفقا لتقرير "اقتصاد أونلاين"، فقد القي القبض على معظم هؤلاء السجناء بتهمة الاتجار بالمخدرات والسرقة، وأن "العدد الرسمي للسجناء الإيرانيين في سجن اسطنبول هو 400 وفي سجن أرضروم 430، لكن العدد غير الرسمي أعلى من ذلك بكثير".

وأضاف الموقع الإيراني "أن طلب القنصليات العامة الإيرانية للوصول إلى السجناء الإيرانيين غالبا ما يُقابل بردود سلبية من قبل المدعين العامين الأتراك ويحال الأمر إلى القنوات الدبلوماسية".

وذكر موقع "دويتشه فيلله" الألماني الناطق بالفارسية، "ثمة دولة أخرى فيها العديد من السجناء الإيرانيين بتهمة تهريب المخدرات وهي ماليزيا"، واصفا وضع السجناء الإيرانيين في هذا البلد بـ"المؤسف للغاية".

ووفقا لأحدث التقارير الإعلامية، فإن حوالي 125 سجينا إيرانيا متهما بتهريب المخدرات في ماليزيا يعيشون في ظروف سيئة للغاية، وحكم على 80 منهم بالإعدام.