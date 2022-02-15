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رئيس الوزراء الإسرائيلي: إبرام اتفاق نووي مع إيران "خطأ استراتيجي"

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تعبيرية
نووي إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي: إبرام اتفاق نووي مع إيران "خطأ استراتيجي"

قال إن إبرام مثل هذا الاتفاق سيمكّن طهران من "الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات لتعزيز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولاً كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم"

العربية.نت

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في مقابلة مع صحيفة "الأيام" البحرينية، نشرتها اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن إبرام اتفاق نووي مع إيران "يشكل خطأ استراتيجياً".

وأوضح بينيت أن إبرام مثل هذا الاتفاق سيمكّن طهران من "الاحتفاظ بقدراتها النووية ومن الحصول على مئات المليارات من الدولارات لتعزيز آلتها الإرهابية التي تؤذي دولا كثيرة للغاية في المنطقة وفي العالم".

واتهم رئيس الوزراء إيران أيضا بدعم التنظيمات "الإرهابية" في المنطقة من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في "تدمير الدول المعتدلة التي تهتم برفاهية شعوبها وبتحقيق الاستقرار والسلام ونصب تنظيمات إرهابية متعطشة للدماء في مكانها"، مؤكداً على أنه "لن نسمح بذلك".

تعبيرية
تعبيرية

وأضاف بالقول: "نحن نقاتل إيران وأتباعها في المنطقة ليل ونهار، وسنساعد أصدقاءنا فيما يخص تعزيز السلام والأمن الاستقرار كلما طلب منا ذلك".

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ومنذ أيام، حذر بينيت من أن إبرام اتفاق نووي مع إيران سيعتبر "خطأ سيعرض المنطقة بأكملها للخطر".

وقال المتحدث باسم بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، ضرورة تحديد تاريخ نهائي لاستكمال المفاوضات مع إيران.

واعتبر بينيت أن استغراق المفاوضات مع إيران فترة طويلة تزامناً مع استمرارها في تخصيب اليورانيوم "لا يخدم سوى المصلحة الإيرانية".

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