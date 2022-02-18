دبلوماسي أوروبي: أيام قليلة لإنقاذ المحادثات في فيينا

فيما تقترب المحادثات النووية الجارية منذ أشهر في فيينا من نهايتها ومرحلتها الحاسمة، أكد دبلوماسي أوروبي اليوم الجمعة أن أياما قليلة متبقية أمام المفاوضات للتوصل إلى توافق ينقذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

كما رأى الدبلوماسي الرفيع من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، أن المحادثات تتطلب الآن الضغط على إيران من أجل حسم موقفها النهائي.

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إلى ذلك، أوضح أن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيقدم تقريرا يوم الاثنين المقبل إلى وزراء الخارجية حول التقدم الذي أحرزته المفاوضات.

"تقدم كبير"

تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع أخرى تكررت خلال الفترة الماضية، تؤكد أن المرحلة الأخيرة بدأت ولم يعد يتبقى سوى أيام لاتخاذ القرار الحاسم، وأن الكرة باتت في الملعب الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أنس الخميس، إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة "في غضون أيام"، إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

أدق التفاصيل

وقال متحدث باسم الخارجية لوكالة فرانس برس إنه "تم إحراز تقدم كبير في الأسبوع الماضي"، لكن "لن يكون هناك اتفاق شامل ما لم يتم الاتفاق على أدق التفاصيل".

كذلك شدد على أن أي تأخير من شأنه أن يعرض إمكانية العودة للاتفاق إلى خطر جسيم، وفق تعبيره.

يذكر أن المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية كانت انطلقت في أبريل من العام الماضي، إلا أنها توقفت في يونيو مع انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد ابراهيم رئيسي، ليعاد استئنافها في نوفمر (2021) وتستكمل حتى الآن.

وقد توصلت إلى تفاهمات عدة بشأن عدد من المواضيع بين إيران والدول المشاركة في التفاوض (ألمانيا، فرنسا وبريطانيا، فضلا عن روسيا والصين، بالإضافة إلى أميركيا المشاركة بشكل غير مباشر) إلا أن بعض المسائل لا تزال عالقة من ضمنها ضمانات تطلبها طهران.