مسؤول أوروبي: اقتربنا من إنجاز نص نهائي لصفقة مع إيران

فيما تقترب المحادثات النووية الجارية منذ أشهر في فيينا من نهايتها ومرحلتها الحاسمة، كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، أن صفقة أميركية -إيرانية لإحياء اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 أصبحت قريبة، لكن النجاح يعتمد على الإرادة السياسية للأطراف المعنية.

فقد أوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه يتوقع اتفاقاً الأسبوع المقبل أو الأسبوعين المقبلين أو نحو ذلك، مشيراً إلى أن على الطاولة الآن نصاً قريباً جداً مما سيكون اتفاقا نهائيا، وفق وكالة "رويترز".

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وكانت الوكالة أوردت أمس، تفاصيل اتفاق محتمل يتفاوض عليه مبعوثون من إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

سباق مع الوقت

في الأثناء، أكد دبلوماسي أوروبي اليوم الجمعة، أن أياما قليلة متبقية أمام المفاوضات للتوصل إلى توافق ينقذ الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015.

تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع أخرى تكررت خلال الفترة الماضية، تؤكد أن المرحلة الأخيرة بدأت ولم يعد يتبقى سوى أيام لاتخاذ القرار الحاسم، وأن الكرة باتت في الملعب الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت أمس الخميس، إحراز "تقدم كبير" في مفاوضات فيينا، معتبرة أن إمكانية إبرام اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني ممكنة "في غضون أيام"، إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

تفاهمات

يذكر أن المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية كانت انطلقت في أبريل من العام الماضي، إلا أنها توقفت في يونيو مع انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، ليعاد استئنافها في نوفمبر (2021) وتستكمل حتى الآن.

وقد توصلت إلى تفاهمات عدة بشأن عدد من المواضيع بين إيران والدول المشاركة في التفاوض (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، فضلا عن روسيا والصين، بالإضافة إلى أميركا المشاركة بشكل غير مباشر)، إلا أن بعض المسائل لا تزال عالقة، من ضمنها ضمانات تطلبها طهران.