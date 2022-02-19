وزير خارجية إيران: الاتفاق بفيينا قريب إذا احترمت مطالبنا

كرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن التوصل لاتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا ممكن، إلا أنه ربطه باحترام مطالب بلاده.

وقال عقب اجتماعه مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب ما أفادت وكالة "إرنا"، اليوم السبت، إنه "يمكن التوصل إلى اتفاق نووي في حال تم الاهتمام لمطالب بلاده المشروعة"، وفق تعبيره.

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كما لفت إلى أن بلاده تتوقع من برلين أن تلعب دورا فعالا في ضمان حقوق إيران "كطرف متضرر" من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران وقوى عالمية في عام 2015.

"مجرد تكهنات"

في حين رأى مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، أنه لا يمكن التكهن بموعد التوصل لاتفاق نهائي في العاصمة النمساوية، التي تشهد مفاوضات رامية لإحياء الاتفاق النووي.

كم اعتبر أن ما نقل عن دبلوماسيين أوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الأسبوع "مجرد تكهنات".

ما نقل عن دبلوماسيين أوروبيين حول اكتمال مسودة الاتفاق النهائي هذا الأسبوع "مجرد تكهنات مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

يشار إلى أن عبد اللهيان كان قد عبّر أمس الجمعة عن أمله بأن تصل المفاوضات بين بلاده ودول مجموعة (4+1) إلى اتفاق جيد في القريب العاجل.

وأضاف في تصريحات لدى دخوله مقر انعقاد مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن "في مرحلة ما بعد الوصول إلى الاتفاق الجيد، نحن بحاجة إلى أن تكون لنا محادثات مع مختلف الدول لنكون مستعدين لعودة جميع الأطراف إلى التزاماتها وتنفيذ التوافقات الواردة في الاتفاق النووي".

نص اتفاق نهائي

وكان دبلوماسيون كشفوا قبل يومين، لوكالة "رويترز" أن نص اتفاق نهائي في طور التكوين لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 يرسم خطوات متبادلة بين الجانب الإيراني والأميركي على مراحل وصولاً إلى الامتثال الكامل.

كذلك لفتوا إلى أن قسماً كبيراً من نص المسودة النهائية تمت تسويته أو الاتفاق عليه، غير أن بعض القضايا الشائكة ما زالت قائمة، من ضمنها طلب طهران تقديم الولايات المتحدة ضمانة بعدم الانسحاب ثانية من الاتفاق النووي، كما حصل عام 2018 مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

يذكر أن المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية كانت انطلقت في أبريل من العام الماضي، إلا أنها توقفت في يونيو مع انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، ليعاد استئنافها في نوفمبر (2021) ولا تزال مستمرة حتى الآن.