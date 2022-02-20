إيران.. شاحنة تقتحم إحدى بوابات مسجد جمكران في مدينة قم
تم توقيف سائق الشاحنة التي كانت تحمل الوقود.. ولم يتم الإعلان عما إذا كان الحادث تسبب بأي إصابات
اقتحمت شاحنة فجر اليوم الأحد إحدى بوابات حرم مسجد جمكران في مدينة قم وسط إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، مشيرةً إلى توقيف السائق الذي لم تعرف دوافعه.
وأوردت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن "شاحنة دمّرت الباب رقم 6 للمسجد المقدس في جمكران عند الساعة الرابعة فجراً (00:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش) ودخلت إلى حرم المكان المقدس".
ولم تحدد الوكالة ما إذا كان الحادث تسبب بأي إصابات، مشيرةً إلى أن السائق تم توقيفه، وأن الشاحنة كانت "تحمل الوقود" على متنها.
ولمسجد جمكران أهمية كبيرة في إيران حيث إنه مرتبط، في اعتقاد الكثيرين، بـ"ظهور للمهدي المغيب"، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة. ويؤم مسجد جمكران آلاف المؤمنين أسبوعياً.
وأوضحت وكالة "فارس" أنه تم إبعاد المصلين من قبل قوات الأمن عن المكان بعيد الحادث.
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