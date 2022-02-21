3 قتلى في تحطم طائرة عسكرية في تبريز بإيران

قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني، الإثنين، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن الطائرة المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان. وأشارت القناة الرسمية الى أن أسباب الحادث هي موضع تحقيق.

مادة اعلانية

#BREAKING

An Iranian fighter jet has crashed to a sport complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan province of #Iran pic.twitter.com/t0nSOj2A61 — Aleph א (@no_itsmyturn) February 21, 2022

وكانت الأنباء الأولية أفادت بسقوط قتلى وجرحى بعد سقوط الطائرة الحربية على مبان سكنية في تبريز الإيرانية.

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة الإيرانية الحربية تحطمت قرب مدرسة ومقتل الطيار.

An #IRIAF fighter jet has crashed inside the "Shahid Alipoor" sport complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan province of #Iran

Initial reports suggest that the aircraft was an F-5 Tiger pic.twitter.com/fpAJ3X4TdM — Aleph א (@no_itsmyturn) February 21, 2022

فيما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية بأن سبب الحادث قيد التحقيق، مؤكدة تحطم الطائرة الحربية داخل "صالة الشهيد عليبور" الرياضية الواقعة في شارع منجم.

Another video shows fire fighters trying to extinguish the fire caused by the fighter jet crash in "Shahid Alipoor" sports complex in #Tabriz, eastern Azerbaijan, #Iran pic.twitter.com/nMFqMLZkGD — Aleph א (@no_itsmyturn) February 21, 2022

وأكدت أن حاكم أذربيجان الشرقية كان حاضرًا في موقع تحطم الطائرة في تبريز، وأن عملية إطفاء الحريق الناجم مستمرة.