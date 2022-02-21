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3 قتلى في تحطم طائرة عسكرية في تبريز بإيران

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من موقع سقوط الطائرة (وكالة مهر الإيرانية)
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  • سقوط طائرة حربية في تبريز بـ إيران
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4069592
4069592
سقوط طائرة حربية في تبريز بـ إيران
سقوط طائرة حربية في تبريز بـ إيران
إيران و رئيسي

3 قتلى في تحطم طائرة عسكرية في تبريز بإيران

الطائرة المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان

العربية.نت، رويترز

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قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم، في تحطم مقاتلة عسكرية للجيش الإيراني، الإثنين، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد، وفق التلفزيون الرسمي.

ونقل التلفزيون عن مدير الهلال الأحمر في تبريز قوله إن الطائرة المقاتلة تحطمت عند سور مدرسة كانت مغلقة لدى وقوع الحادث، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم وشخص ثالث في المكان. وأشارت القناة الرسمية الى أن أسباب الحادث هي موضع تحقيق.

وكانت الأنباء الأولية أفادت بسقوط قتلى وجرحى بعد سقوط الطائرة الحربية على مبان سكنية في تبريز الإيرانية.

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء أن التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة الإيرانية الحربية تحطمت قرب مدرسة ومقتل الطيار.

فيما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية بأن سبب الحادث قيد التحقيق، مؤكدة تحطم الطائرة الحربية داخل "صالة الشهيد عليبور" الرياضية الواقعة في شارع منجم.

وأكدت أن حاكم أذربيجان الشرقية كان حاضرًا في موقع تحطم الطائرة في تبريز، وأن عملية إطفاء الحريق الناجم مستمرة.

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