ألغي حكم بإعدامه.. سجين إيراني يموت حرفياً من الفرح!

أصيب سجين إيراني بنوبة قلبية قاتلة بعد أن علم أنه لم يعد يواجه عقوبة الإعدام في جريمة قتل ارتكبها قبل 18 عاماً.

فقد اعتقل أكبر البالغ من العمر 55 عاماً والمتحدر من جنوب إيران، قبل 18 عاماً للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل مدبرة، بحسب ما نقل موقع worldakkam عن صحيفة "همشهري" المحلية.

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وقالت الصحيفة إنه بعد أن علم أن أسرة الضحية قد أصدرت عفواً عنه ولم يعد يواجه عقوبة الإعدام، توفي أكبر "بسعادة غامرة" وأصيب بنوبة قلبية.

توفي قبل إطلاق سراحه

من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة على القضية أن أكبر قضى كل هذه السنوات خوفا من إعدامه لارتكابه جريمة قتل عندما كان يبلغ من العمر 37 عاماً.

وأضافت أن مسؤولي لجنة فض المنازعات الحكومية يمكنهم إقناع أسرة الضحية بالعفو عنه، لكنه توفي قبل إطلاق سراحه.