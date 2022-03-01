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خامنئي: أوكرانيا ضحية أزمات صنعتها أميركا

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مرشد الثورة آية الله خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
إيران و رئيسي

خامنئي: أوكرانيا ضحية أزمات صنعتها أميركا

المرشد الإيراني يؤكد أن الأزمة الأوكرانية أثبتت أنه "لا يمكن الوثوق في الولايات المتحدة"

العربية.نت، رويترز

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قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن "أوكرانيا ضحية للأزمات التي صنعتها الولايات المتحدة".

كما قال خامنئي إن طهران تدعم إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكن يتعين الإقرار بأصل النزاع.

وأضاف خامنئي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن الأزمة الأوكرانية أثبتت أنه "لا يمكن الوثوق في الولايات المتحدة".

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وأضاف بالقول إن "السياسة الرائجة والأنظمة الحاكمة كلها تعتمد على التمييز العنصري وفي خدمة الشركات الغربية الكبرى".

خامنئي قال إنه "لا يمكننا أن ندعي بأننا بلغنا أهدافنا أمام هذه الأهداف الكبرى"، مشددا بالقول: "نحن في وسط الطريق وهناك فاصلة تفصلنا عن الأهداف".

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