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المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لا يحتمل التأجيل    

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شولتس خلال المؤتمر الصحافي في إسرائيل
شولتس خلال المؤتمر الصحافي في إسرائيل
نووي إيران

المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني لا يحتمل التأجيل

قال شولتس خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار".

القدس - فرانس برس، أسوشيتد برس

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شدد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته لإسرائيل، الأربعاء، على أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني "لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك".

وقال شولتس خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يعارض الاتفاق بشدة: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار، لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".

وبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس زيارة رسمية لإسرائيل، الأربعاء، وغادر أوروبا لفترة وجيزة مع احتدام أكبر حرب برية في القارة منذ أجيال بين روسيا وأوكرانيا.

ووصل شولتس إلى إسرائيل، مساء الثلاثاء، وسيعود إلى ألمانيا، في وقت لاحق من الأربعاء، في زيارة هي الأولى له إلى إسرائيل منذ أن أصبح زعيما لألمانيا. كانت الزيارة مقررة قبل اندلاع القتال في أوكرانيا.

وتأتي زيارة شولتس في الوقت الذي يستمر فيه الهجوم الروسي على أوكرانيا، ومع احتشاد الدول الغربية ضد التوغل.

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وأدت الحرب إلى تغييرات تاريخية في سياسات الدفاع الألمانية. فقد أعلنت الحكومة الألمانية يوم السبت أنها سترسل أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ أرض-جو إلى أوكرانيا. وبذلك تتخلى برلين عن سياستها الخارجية بعد الحرب العالمية الثانية الرافضة لتصدير أسلحة إلى مناطق الصراع.

كما أعلنت برلين أنها ستخصص 100 مليار يورو لصندوق خاص لقواتها المسلحة، حيث زادت الإنفاق الدفاعي أكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي- وهو إجراء تخلفت عنه منذ فترة طويلة.

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