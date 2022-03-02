.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران: الاتفاق النووي يجب أن يتضمن التزامات حال نكثت واشنطن بعهودها

  • الخط
علي شمخاني
علي شمخاني
نووي إيران

إيران: الاتفاق النووي يجب أن يتضمن التزامات حال نكثت واشنطن بعهودها

شمخاني: الاستراتيجية الرئيسية لإيران إلى جانب إلغاء الحظر هي التركيز على اعتماد آليات لإبطال مفعوله

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الأربعاء، إن "نكث" واشنطن بعهودها يؤكد ضرورة أن يتمتع الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية بالتزامات يمكن الاعتماد عليها.

ونقلت قناة العالم عن شمخاني قوله إن الاستراتيجية الرئيسية لإيران إلى جانب إلغاء الحظر هي "التركيز على اعتماد آليات لإبطال مفعوله".

هذا وألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، التي امتدت إلى ما بعد الموعد النهائي المفترض، الثلاثاء، وسط شكوك متزايدة في التوصل إلى اتفاقية جديدة.

من مفاوضات فيينا (أرشيفية من فرانس برس)
من مفاوضات فيينا (أرشيفية من فرانس برس)

وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا من زيارته لطهران في نهاية الأسبوع بمطالب متشددة، كما يقول دبلوماسيون، ما أضعف الآمال في الانتهاء من اتفاق لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وعودة إيران إلى الامتثال بحلول نهاية فبراير.

بحر آزوف.. كيف أصبح هدفاً رمزياً في الحرب الروسية الأوكرانية؟ العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بحر آزوف.. كيف أصبح هدفاً رمزياً في الحرب الروسية الأوكرانية؟

وكان المفاوضون الأوروبيون قد حذروا من أنهم مستعدون للانسحاب إذا لم يكن هناك اتفاق حتى يوم الاثنين. وانضمت الولايات المتحدة إلى التحذير حيث أخبر المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس المراسلين في واشنطن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضًا "مستعدة للانسحاب إذا أبدت إيران عنادًا في إحراز تقدم".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، يوم الثلاثاء، بتحذير من أن إيران قد تنسحب أيضا. وقال على حسابه على تويتر: "إيران مستعدة لكنها لن تنتظر إلى الأبد" ، مضيفًا: "هناك اتفاق في متناول اليد إذا اتخذ البيت الأبيض قراره".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد