صور للأقمار الصناعة تظهر فشل إيران في إطلاق صاروخ فضائي

كشفت صور الأقمار الصناعية عن فشل إيران في إطلاق صاروخ آخر يحمل أقماراً صناعية في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي تواجه فيه طهران مفاوضات اللحظة الأخيرة مع القوى العالمية، لإنقاذ اتفاقها النووي المثير للجدل في فيينا.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من شركة مكسار "Maxar Technologies" التي شاهدتها وكالة "أسوشييتد برس" علامات على حريق عند منصة الإطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في مقاطعة سمنان الريفية الإيرانية يوم الأحد.

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ويبدو أن منصة صاروخية مثبتة محترقة ومتضررة، وتحيط بها السيارات. وربما جزء من جسر الرافعة الذي يستند عليها محترق أيضا.

ولا تؤدي عمليات الإطلاق الناجحة عادةً إلى إتلاف جسور الصواريخ، لأنه يتم إنزالها قبل الإقلاع. وعادةً ما تتباهى إيران أيضًا بعمليات الإطلاق التي تصل إلى الفضاء على قنواتها التلفزيونية التي تديرها الدولة، لكن لديها تاريخ من عدم الاعتراف بالمحاولات الفاشلة.

وتشير الصور المنفصلة من "Planet Labs PBC "إلى أن محاولة الإطلاق حدثت على الأرجح في وقت ما بعد يوم الجمعة.

وقال جيفري لويس، الخبير في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار في معهد ميدلبري للدراسات الدولية، إن الصاروخ المعني يبدو أنه كان مركبة إطلاق قمر صناعي إيراني ولم يتضح بعد سبب الانفجار". وقال لويس لوكالة "أسوشييتد برس": "يبدو أن الأمر قد توقف وكأن شيئًا ما قد انفجر".

وعلى مدى العقد الماضي كانت هناك خمس عمليات إطلاق فاشلة على التوالي لبرنامج إيران الفضائي، وفي المحاولة الفاشلة عام 2019 قالت السلطات في ذلك الوقت، إن حريقًا منفصلًا في ميناء الإمام الخميني الفضائي في فبراير 2019 أسفر عن مقتل ثلاثة باحثين.

وأثارت الإخفاقات المتتالية الشكوك حول التدخل الخارجي في برنامج إيران الصاروخي وفقاً للتقرير. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل لإثبات وجود تدخل في أي من حالات الفشل، ولا تزال عمليات الإطلاق في الفضاء تمثل تحديًا حتى بالنسبة إلى أكثر البرامج نجاحًا في العالم.

وفي غضون ذلك، كشف الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري في أبريل 2020 عن برنامجه الفضائي السري من خلال إطلاق قمر صناعي في المدار بنجاح. لكن رئيس قيادة الفضاء الأميركية سخر في وقت لاحق من القمر الصناعي الإيراني، ووصفه بأنه "كاميرا ويب متداعية في الفضاء".. ولا تقدم معلومات استخباراتية حيوية لإيران على الرغم من أنها أظهرت قدرة طهران على الوصول بنجاح إلى المدار.

وقالت الولايات المتحدة إن إطلاق مثل هذه الأقمار الصناعية يتحدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ودعت إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وبينما تراجع الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، عن برنامج الفضاء في البلاد خوفًا من تنفير الغرب أثناء المفاوضات، ركز الرئيس المتشدد الجديد إبراهيم رئيسي على إطلاق البرنامج.