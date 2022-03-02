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الحرب الروسية تلقي بظلالها على محادثات فيينا.. وإيران تتشدد بمطالبها

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من محادثات فيينا (أرشيفية - رويترز)
نووي إيران

الحرب الروسية تلقي بظلالها على محادثات فيينا.. وإيران تتشدد بمطالبها

تقرير: المحللون يقولون إن التهديدات قد تكون مجرد جزء من سياسة حافة الهاوية التي لا مفر منها في اللحظة الأخيرة

واشنطن - بندر الدوشي

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ألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني، التي امتدت إلى ما بعد الموعد النهائي المفترض الثلاثاء، وسط شكوك متزايدة في التوصل إلى اتفاقية جديدة.

وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين إلى فيينا من زيارته لطهران في نهاية الأسبوع بمطالب متشددة، كما يقول دبلوماسيون، مما أضعف الآمال في الانتهاء من اتفاق لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق وعودة إيران إلى الامتثال بحلول نهاية فبراير.

وكان المفاوضون الأوروبيون قد حذروا من أنهم مستعدون للانسحاب إذا لم يكن هناك اتفاق حتى يوم الاثنين. وانضمت الولايات المتحدة إلى التحذير حيث أخبر المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس المراسلين في واشنطن أن إدارة بايدن أيضًا "مستعدة للانسحاب إذا أبدت إيران عنادًا في إحراز تقدم".

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ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يوم الثلاثاء بتحذير من أن إيران قد تنسحب أيضا. وقال على حسابه على تويتر: "إيران مستعدة لكنها لن تنتظر إلى الأبد" ، مضيفًا: "هناك اتفاق في متناول اليد إذا اتخذ البيت الأبيض قراره".

وحذرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" من أن "عدم التوصل إلى اتفاق ممكن لأن بعض المطالب الدنيا لإيران لا تزال غير مستوفاة".

ويقول المحللون إن التهديدات قد تكون مجرد جزء من سياسة حافة الهاوية التي لا مفر منها في اللحظة الأخيرة، والتي عادة ما تصاحب الساعات الأخيرة من المفاوضات.

وكتب هنري روما في مذكرة لمجموعة أوراسيا جروب: "من المحتمل أن تصبح المفاوضات أكثر اضطرابًا في الأيام المقبلة، وسيتفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما يؤكد أن احتمالية الفشل حقيقية".

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