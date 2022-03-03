"قبلة حياة" للمحادثات النووية.. غروسي يزور إيران

في إطار الجهود التي تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي، أعلن المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس أن المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، سيتوجه إلى إيران السبت.

وقال المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن غروسي "سيتوجه إلى إيران لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين، السبت"، موضحاً أن غروسي سيعقد مؤتمراً صحافياً عند عودته إلى فيينا مساء السبت، وفق فرانس برس.

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آثار اليورانيوم

من جهته صرح مسؤول إيراني لرويترز أنه على الرغم من التقدم في المفاوضات فإن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران بإسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد.

يشار إلى أنه كان تم العثور على آثار لليورانيوم في عدة مواقع قديمة لم تُعلم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.

فيما قالت الوكالة العام الماضي إن إيران لم تقدم تفسيراً لآثار اليورانيوم في "إعلانات الضمانات" المقدمة للوكالة.

المراحل النهائية؟

يأتي الإعلان عن زيارة غروسي بينما وصل المفاوضون في فيينا على ما يبدو إلى المراحل النهائية من محاولة إحياء الاتفاق النووي.

من جانبه كشف مبعوث روسيا للمحادثات، ميخائيل أوليانوف، لرويترز، وهو الأكثر تفاؤلاً بين رؤساء الوفود، عندما سئل عن المحادثات: "نحن على بعد دقيقة واحدة من خط النهاية".

في حين قال 3 مسؤولين إيرانيين قريبين من المحادثات إن مجموعة واسعة من العقوبات، تشمل تلك التي تمنع طهران من تصدير نفطها والعقوبات المفروضة على المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، سترفع إذا تم إحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية.

يذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان سحب بلاده من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران، مما دفع طهران لانتهاك القيود النووية للاتفاق.