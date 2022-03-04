حريق في مركز الاتصال بطهران.. وتعطل الإنترنت

أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أن حريقا اندلع في مبنى الاتصالات الرئيسي بطهران تسبب في تعطل خدمات الإنترنت اليوم الجمعة. وقالت إن الحريق نجم عن خلل في وصلات الكهرباء.

فيما كتب المتحدث باسم الوزارة مهدي سالم على تويتر "انقطاع الإنترنت البسيط الذي وقع اليوم في بعض مناطق طهران نجم عن خلل في الكهرباء أدى إلى اندلاع حريق في المركز.. والذي تم تداركه سريعا وتم الاعتماد بدلا منه على النظام الاحتياطي بسرعة".

مادة اعلانية

وقالت الوزارة إن مدينة كرج القريبة تضررت أيضا من الانقطاع.

يذكر أن إيران تفرض بعضا من أكثر القيود على الإنترنت صرامة في العالم، لكن حظرها لوسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل من الولايات المتحدة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب عادة ما يتجاوزه الإيرانيون البارعون في التكنولوجيا باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في.بي.إن).

لكن من شأن مشروع قانون جديد تم طرحه بالبرلمان الشهر الماضي زيادة القيود الحكومية على الإنترنت إذا تمت الموافقة عليه.