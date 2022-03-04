هل مخزون اليورانيوم الإيراني يكفي لصنع قنبلة نووية؟

يبدو أن إيران اقتربت من صنع سلاح نووي فقد قال دبلوماسي كبير لرويترز، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من إنتاج أسلحة نووية يبلغ نحو ثلاثة أرباع الكمية المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية واحدة لو كان التخصيب بدرجة أكبر، حسبما هو معروف على نطاق واسع.

فيما، أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز يوم الخميس أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة تضاعف تقريبا إلى 33.2 كلغ.

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وتحدد، على نطاق واسع، الكمية المطلوبة لصنع قنبلة بنحو 25 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة، إلا أن الدبلوماسي الكبير شكك في موثوقية ذلك.

يعد التقرير واحدا من اثنين تصدرهما الوكالة معا في العادة، والآخر يتعلق بقضايا لم يتم حلها تتعلق بالمواد النووية التي تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أن إيران لم تبلغها عنها.

وعثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جزيئات من اليورانيوم المعالج في ثلاثة مواقع قديمة يبدو أن إيران لم تعلن عنها قط. وتسعى الوكالة للحصول على إجابات، لكنها قالت مرارا إن طهران لم تقدم إجابات مرضية.

بينما قال دبلوماسيون إن هذه القضية هي إحدى العقبات الرئيسية المتبقية أمام التوافق لإحياء خطة العمل المشتركة (اتفاق عام 2015).

وتريد إيران إنهاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من عودتها للالتزام بالاتفاق، لكن القوى الغربية جادلت بأن الوكالة لم تكن طرفا في خطة العمل المشتركة.