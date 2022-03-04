 إيران: الاتفاق النووي مرهون بمراعاة خطوطنا الحمراء

وسط أنباء عن قرب توصل لصيغة نهائية لاتفاق بين إيران والقوى العظمى، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة إن "تعجل" الغرب التوصل إلى اتفاق نووي "لا يعني عدم مراعاة الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران" بما في ذلك الضمانات الاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن أمير عبد اللهيان قوله لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في اتصال هاتفي "وفدنا سيواصل العمل الجاد من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي جيد".

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مشكلات صغيرة

تأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد ساعات من تأكيد مبعوث روسيا لمحادثات الاتفاق النووي أن مشكلات "صغيرة نسبيا" لا تزال بحاجة إلى حل لإحياء الاتفاق بين إيران والقوى العالمية، مضيفاً "نحن قريبون جدا من خط النهاية".

وقال ميخائيل أوليانوف للصحفيين إن اجتماعا وزاريا سينعقد على الأرجح لكنه لم يحدد ما إذا كان سينعقد يوم السبت أو الأحد أو الاثنين.

كما تابع قائلا "هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى تسوية.. المشكلات العالقة صغيرة نسبيا لكنها لم تحل بعد"، مشيرا إلى أنه ليس من الممكن أن تنهار المحادثات بعد الآن.

قضايا عالقة

لكن مسؤولا إيرانيا قال لرويترز، أمس الخميس، إن القوى العالمية وإيران ما زالت تعكف على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذ لا تزال بعض القضايا لم تحل، محذرا من أن التفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بخصوص قضايا الضمانات ما زال هشا.

يذكر أن المباحثات كانت بدأت في إبريل الماضي، وتم استئنافها أواخر نوفمبر الماضي بعد تعليق لنحو 5 أشهر.