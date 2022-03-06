.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

واشنطن تقلل من مطالب روسيا لضمانات بمفاوضات فيينا

  • الخط
من مفاوضات فيينا (أرشيفية من فرانس برس)
نووي إيران

واشنطن تقلل من مطالب روسيا لضمانات بمفاوضات فيينا

موسكو طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على الحرب الأوكرانية لن تطال تعاونها مع إيران

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد من أهمية المطالب الروسية بالحصول على ضمانات أن العقوبات الجديدة المفروضة عليها على خلفية حرب أوكرانيا لن تؤثر على حقوق موسكو الواردة في التفاهم على إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بلينكن عبر شبكة "سي بي إس" إن العقوبات المفروضة على روسيا ردا على حربها بأوكرانيا "لا علاقة لها بالاتفاق النووي الإيراني.. لا رابط بين المسألتين بأي شكل من الأشكال، لذا أعتقد بأن (المطالب الروسية) خارج السياق".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن السبت أن بلاده طلبت من واشنطن ضمانات بأن العقوبات التي تستهدفها على خلفية عملياتها العسكرية لأوكرانيا لن تطال تعاونها مع إيران، قبل إعادة العمل بالاتفاق النووي.

بجهود ذاتية.. مدينة أوكرانية تحاول حماية تراثها من القصف الروسي العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بجهود ذاتية.. مدينة أوكرانية تحاول حماية تراثها من القصف الروسي

كما أضاف خلال مؤتمر صحافي "هناك مشكلات لدى الجانب الروسي.. وطلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة ... بأن العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع طهران".

واعتبر مسؤول إيراني كبير أن تلك المطالبة الروسية بضمانات مكتوبة من واشنطن بأن العقوبات على موسكو لن تضر بتعاونها مع إيران "غير بناءة" للمحادثات الجارية في فيينا والتي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي.

كما أضاف المسؤول في طهران، بحسب ما نقلت رويترز، "طرح الروس هذا الطلب على الطاولة قبل يومين غير مفيد للمفاوضات النووية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح روسيا في الاستغناء عن فيزا وماستركارد؟ هل تنجح روسيا في الاستغناء عن فيزا وماستركارد؟
اكتشف المزيد