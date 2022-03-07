.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلينكن لنظيره الإسرائيلي: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

  • الخط
US Secretary of State Antony Blinken (L) meets with Israeli Foreign Minister Yair Lapid in Riga, Latvia on March 7, 2022. (AFP)
بلينكن ولابيد
نووي إيران

بلينكن لنظيره الإسرائيلي: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

لابيد لبلينكن: الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فيما شدد لابيد على أن البلدين متفقان في هذا الملف ومنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وقال يائير لابيد لبلينكين اليوم الاثنين إن "الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه".

جهود الوساطة

وأشار لابيد إلى جهود الوساطة التي تقوم بها إسرائيل على أرفع المستويات بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا".

ويلمح لابيد إلى الدعم المستمر الذي تحرص دولة إسرائيل على تقديمه لأوكرانيا منذ أول يوم للغزو الروسي، لا سيما أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت دفع بمبادرة غير مسبوقة للوساطة بين الطرفين المتحاربين.

هل مخزون اليورانيوم الإيراني يكفي لصنع قنبلة نووية؟ إيران هل مخزون اليورانيوم الإيراني يكفي لصنع قنبلة نووية؟

وأوفدت إسرائيل طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين فضلاً عن استيعاب اللاجئين منهم بأعداد غير مسبوقة.

وصرح لابيد بعد لقائه الوزير الأمريكي أن "إسرائيل تساعد في جهود الوساطة مع ألمانيا وفرنسا، لكننا نواصل إدانة الغزو الروسي. لا يوجد مبرر لانتهاك السيادة الأوكرانية وقتل المدنيين الأبرياء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الروسية تضيق الخناق على كييف.. والمقاومة الأوكرانية تعرقل تقدمها القوات الروسية تضيق الخناق على كييف.. والمقاومة الأوكرانية تعرقل تقدمها
اكتشف المزيد