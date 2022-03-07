بلينكن لنظيره الإسرائيلي: ملتزمون بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فيما شدد لابيد على أن البلدين متفقان في هذا الملف ومنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وقال يائير لابيد لبلينكين اليوم الاثنين إن "الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه".

غروسي يقترح عقد محادثات بين #روسيا و #أوكرانيا بشأن تأمين سلامة المنشآت النووية في تشيرنوبل#العربية pic.twitter.com/6UV9KD4mI3 — العربية (@AlArabiya) March 7, 2022

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جهود الوساطة

وأشار لابيد إلى جهود الوساطة التي تقوم بها إسرائيل على أرفع المستويات بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن "إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا".

ويلمح لابيد إلى الدعم المستمر الذي تحرص دولة إسرائيل على تقديمه لأوكرانيا منذ أول يوم للغزو الروسي، لا سيما أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت دفع بمبادرة غير مسبوقة للوساطة بين الطرفين المتحاربين.

وأوفدت إسرائيل طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين فضلاً عن استيعاب اللاجئين منهم بأعداد غير مسبوقة.

وصرح لابيد بعد لقائه الوزير الأمريكي أن "إسرائيل تساعد في جهود الوساطة مع ألمانيا وفرنسا، لكننا نواصل إدانة الغزو الروسي. لا يوجد مبرر لانتهاك السيادة الأوكرانية وقتل المدنيين الأبرياء".