مصادر أميركية تكشف عن مخطط للحرس الثوري لاغتيال بولتون

كشفت مصادر أميركية عن وجود مخطط بدعم من الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وأن اثنين على الأقل من الإيرانيين المنتمين إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يخططان لتنفيذ العملية وفقاً لمسؤول بوزارة العدل مطلع على التحقيق.

وقال المصدر لصحيفة The Washington Examiner إن الوزارة تمتلك أدلة ضد الإيرانيين، لكن مسؤولي إدارة بايدن يقاومون توجيه اتهامات علنية إلى هؤلاء الرجال خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة مساعيهم للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، والذي يقترب حالياً من الانتهاء في مفاوضات فيينا في النمسا. ويأمل بايدن في استئناف الاتفاق النووي مع إيران لعام 2015 والذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب وعلقت إيران التزامها.

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اتهام علني دون تأخير

ومن الممكن ولكن من غير المرجح أن تكون هناك لوائح اتهام ضد الأشخاص المتورطين في العملية، لكن مصدر في وزارة العدل قال إن جدية المؤامرة والأدلة تبرر توجيه اتهام علني دون تأخير.

صور تظهر ما يُعتقد أنه التغييرات الأولى في منشأة التجارب النووية التي ادعت كوريا الشمالية بشكل واضح أنها دمرتها في عام 2018. https://t.co/FWDxpXuvCR #العربية — العربية (@AlArabiya) March 7, 2022

وحجبت صحيفة The Washington Examiner بعض تفاصيل المؤامرة ضد بولتون لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكن مصدر وزارة العدل وصفها بعبارات محددة للغاية على أنها مدعومة بنشاط استطلاع كبير للحرس الثوري وتضمنت محاولة لتجنيد قاتل على الأراضي الأميركية".



وعلم مجتمع الاستخبارات بالمؤامرة في مرحلة مبكرة، مما أثار رد فعل عالي المستوى، وتم توجيه حراسة خاصة من قبل جهاز الخدمة السرية بدوام كامل لبولتون في وقت سابق من هذا العام أو أواخر عام 2021. كما تم نشر أصول مهمة لمكتب التحقيقات الفيدرالي لتعطيل المؤامرة والمساعدة في حماية بولتون.



ويعتقد أيضًا أن المؤامرة عجلت بتحذير مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في 9 يناير لإيران من أن الولايات المتحدة ستحمي المسؤولين "الذين يخدمون الولايات المتحدة الآن والذين خدموا سابقًا".

تهديدات إيرانية مماثلة

وتم توجيه تهديدات إيرانية مماثلة وما زالت تُوجه ضد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو ومسؤولين سابقين آخرين في إدارة ترمب ممن عملوا على القضايا الإيرانية. كما ذكرت صحيفة The Washington Examiner في كانون الأول (ديسمبر) 2020، مدد الكونغرس بهدوء الحراسة الوقائية لجهاز الأمن الدبلوماسي لبومبيو إلى ما بعد فترة ولايته الحكومية ردًا على هذه التهديدات الإيرانية.



وذكرت مجلة فوربس في 28 يناير، أن انتشار جهاز الخدمة السرية حول ضواحي سكن بولتون في العاصمة أثار انتباه جيرانه. وأكد أربعة من المسؤولين الحكوميين النشطين والسابقين المطلعين على المعلومات الاستخباراتية أن التهديدات الإيرانية ضد بولتون وبومبيو مستمرة ومحددة وذات مصداقية عالية.



وقال المصدر بوزارة العدل إن المدعين وعملاء مكتب التحقيقات الفدرالي وأفراد المجتمع الاستخباراتي الذين انخرطوا في عرقلة المؤامرة ضد بولتون محبطون وغاضبون لعدم وجود لوائح اتهام ويشتبهون في التباطؤ السياسي.

وأضاف المسؤول أنه طُلب من بولتون وبومبيو التوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء مقابل إطلاعهما على معلومات استخبارية سرية تتعلق بالتهديدات الموجهة لهما.

ويكره الحرس الثوري الإيراني بشكل خاص بولتون وبومبيو، اللذين قادا استراتيجية عقوبات "الضغط الأقصى" للرئيس دونالد ترمب ضد نظام علي خامنئي. لكن يُعتقد أن الدافع الأساسي وراء المؤامرات ضدهم ينبع من رغبة إيران في الانتقام من اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بطائرة مسيرة أميركية في يناير 2020.

وقال العديد من المسؤولين الحكوميين النشطين والسابقين إن علي خامنئي كلف القائد الحالي لفيلق القدس إسماعيل قاآني بالثأر لسليماني باغتيال مسؤول أميركي رفيع المستوى. وأشار مصدر آخر إلى أن جهاز المخابرات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية متورط أيضًا في مؤامرة الاغتيال.



وتشكل محاولة اغتيال أشخاص أميركيين في أميركا من قبل قوة أجنبية عملاً من أعمال الحرب.

وإلى جانب مخاوف الجمهوريين الحالية بشأن الاتفاق النووي، من المرجح أن تواجه إدارة بايدن أسئلة صعبة من الكونغرس إذا أعادت الاتفاق النووي وقدمت تنازلات لقادة الحرس الثوري.