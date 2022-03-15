إيران تعيد جواز سفر المحتجزة البريطانية زاغري راتكليف

قالت النائبة البريطانية توليب صديق، اليوم الثلاثاء، إن البريطانية من أصل إيراني الموجودة في طهران نازانين زاغري راتكليف استعادت جواز سفرها البريطاني.

وفي منشور على "تويتر" قالت توليب صديق عضو البرلمان البريطاني عن الدائرة الانتخابية التي اعتادت زاغري راتكليف الإقامة فيها: "أشعر بسعادة بالغة وأنا أقول إن نازانين زاغري راتكليف أُعيد جواز سفرها البريطاني إليها".

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وأضافت أن زاغري راتكليف "ما زالت في منزل أسرتها في طهران. أعلم أيضاً أن هناك فريقاً مفاوضاً بريطانياً في طهران في الوقت الحالي".

وأكد حجة كرماني، محامي زاغري راتكليف في إيران، لوكالة "أسوشيتد برس" أنه استلم جواز سفر موكلته البريطاني. إلا أنه أضاف أنها لا تزال ممنوعة من مغادرة إيران، و"نأمل أن تُختتم هذه المفاوضات قريباً".

وإعادة جواز السفر إلى زاغري راتكليف، الناشطة في المجال الخيري والمحتجزة في طهران منذ نحو ست سنوات، رفع سقف الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات الجارية من أجل إطلاق سراحها تماماً.

وقضت زاغري راتكليف، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، خمس سنوات في السجن بعد احتجازها في مطار طهران في إبريل 2016.

وأدينت لاحقاً بالتخطيط للإطاحة بالحكومة الإيرانية، وهي تهمة نفتها هي وأنصارها ومنظمات حقوقية.

وتقبع زاغري راتكليف رهن الإقامة الجبرية، ولم تتمكن من مغادرة إيران منذ إطلاق سراحها من السجن.

يأتي التطور بشأن زاغري راتكليف بينما تمضي طهران ولندن قدماً في محادثات بشأن دين طويل الأمد بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني.