صحيفة: هجوم إسرائيلي بفبراير ألحق أضرارا كبيرة بمسيرات إيران
صحيفة "هاآرتس" تؤكد وجود "عدة تقديرات" تشير إلى تدمير "مئات الطائرات المسيرة" الإيرانية في الهجوم
أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أن إسرائيل شنت هجوماً جوياً في إيران الشهر الماضي تسبب في أضرار جسيمة لشبكة الطائرات المسيرة في البلاد.
وأضافت الصحيفة أن هناك عدة تقديرات تشير إلى تدمير "مئات الطائرات المسيرة" الإيرانية في الهجوم الإسرائيلي.
وكانت وسائل إعلام موالية لإيران قد قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن ست طائرات مسيرة إسرائيلية انطلقت من إقليم كردستان العراق واستهدفت معسكراً في كرمانشاه الإيرانية في 14 فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي كبّد إيران خسائر في معسكر كرمانشاه، لكنها لم تحدد حجم هذه الخسائر.
كما ذكرت أن عدد الطائرات الإسرائيلية المسيرة في ذلك الهجوم بلغ ست طائرات، في حين لم يعلق مسؤولو النظام الإيراني على تلك الهجمات التي نفذت الشهر الماضي على كرمانشاه.
وقبل حوالي شهر، نشرت تقارير عن حدوث حريق هائل في قاعدة للحرس الثوري في ماهيدشت، بمحافظة كرمانشاه، إلا أنه لم ينشر أي تقرير أو تعليق رسمي حول الحادث، عدا بعض التصريحات لمسؤولي الحرس الثوري الذين زعموا أن حريقاً اندلع في منشأة تخزين للزيوت ولمواد قابلة للاشتعال التابعة للحرس الثوري.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد قالت أمس الاثنين إن الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل بشمال العراق هذا الأسبوع جاء رداً على الهجوم الإسرائيلي في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه.
هذا وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق قد قال في بيان إن هجوماً بـ"12 صاورخاً باليستياً" قد استهدف فجر الأحد أربيل والقنصلية الأميركية فيها، مضيفاً أن الصواريخ أطلقت "من خارج حدود إقليم كردستان والعراق وتحديداً من جهة الشرق".
وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن "خسائر بالأرواح ما عدا خسائر مادية".
وبحسب وسائل إعلام موالية لإيران، فإن المنطقة التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري في أربيل هي المكان الذي تم التحكم فيه بالمسيرات التي هاجمت القاعدة العسكرية في كرمانشاه، غرب إيران.
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