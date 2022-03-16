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باريس تدعو للتوقيع على "التفاهم المطروح" لإحياء اتفاق النووي

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Deputy Secretary General of the European External Action Service (EEAS) Enrique Mora and Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani wait for the start of a meeting of the JCPOA Joint Commission in Vienna, Austria November 29, 2021. EU Delegation in Vienna/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
نووي إيران

باريس تدعو للتوقيع على "التفاهم المطروح" لإحياء اتفاق النووي

عبداللهيان: تعلن تبقي "موضوعَين" عالقَين مع واشنطن لاحياء الاتفاق النووي

العربية.نت

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دعت فرنسا اليوم الأربعاء كافة الأطراف المعنية للتوقيع على التفاهم "المطروح حالياً" في فيينا لإحياء اتفاق إيران النووي، بعد الضمانات التي مُنحت لروسيا بشأن تعاونها مع طهران.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن "هناك حاجة ملحّة لإبرام" الاتفاق، في وقت تقترب فيه إيران كل يوم من امتلاك القدرة على تصنيع قنبلة ذرية.

أجهزة طرد مركزي إيرانية متطورة
أجهزة طرد مركزي إيرانية متطورة

وأضافت آن-كلير لاجاندر: "أخذنا علماً بموقف روسيا.. ندعو مجدداً جميع الأطراف لتبني نهج مسؤول واتخاذ القرارات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنصف والشامل المطروح على الطاولة حالياً".

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي، اليوم، أنه سيتم الوصول لاتفاق "جيد وراسخ ومستدام" بدعم من جميع أطراف المفاوضات النووية في فيينا إذا تصرف الجانب الأميركي "بواقعية"، حسب تعبيره.

كما أعلن عبداللهيان الأربعاء أنه تبقي "موضوعين" عالقين مع الولايات المتحدة قبل انجاز تفاهم لاحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وقال أمير عبداللهيان: "كانت لدينا أربعة مواضيع من ضمن خطوطنا الحمراء في المراحل النهائية من المفاوضات. من ضمن هذه المواضيع الأربعة، تم في الأسابيع الثلاثة الماضية حل موضوعين تقريبا ووصلنا (بشأنهما) الى مرحلة الاتفاق، لكن يتبقى موضوعان، أحدهما ضمانة اقتصادية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

هذا وقالت روسيا أمس الثلاثاء، إنها تلقت ضمانات مكتوبة بأنها تستطيع القيام بعملها كطرف في الاتفاق النووي الإيراني مشيرةً إلى أن موسكو ستسمح بإعادة إحياء الاتفاق المبرم في 2015.

وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015، وافقت إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

لافروف وعبداللهيان أمس في موسكو
لافروف وعبداللهيان أمس في موسكو
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وتشير تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ما يبدو إلى أن موسكو ربما عدلت عن رأيها السابق بأن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا شكلت عقبة أمام إنقاذ الاتفاق النووي.

وكان لافروف قد طالب في الخامس من مارس فجأةً بضمانات قوية بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، وهو طلب قالت القوى الغربية إنه غير مقبول، وأصرت واشنطن على رفضه.

ونفى لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو أمس، أن روسيا كانت بمثابة عقبة في طريق إحياء اتفاق 2015.

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