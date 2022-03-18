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شاهد.. رفع علم المالديف بدل علم إيران في الأمم المتحدة

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شاهد.. رفع علم المالديف بدل علم إيران في الأمم المتحدة

دبي - العربية.نت

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في لقاء رسمي جمع مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة أنيسة خزعلي مع رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبدالله شهيد، في مقر المنظمة بنيويورك، أمس الخميس، ظهر علم المالديف بدلاً من العلم الإيراني.

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وأظهرت مقاطع فيديو، العلم الأحمر مع نصفه باللون الأخضر وهلال أبيض، خلف المسؤولة الإيرانية، أثناء الاجتماع في الولايات المتحدة.

ويبدو أن العلم المالديفي لم يلفت نظر المسؤولة الإيرانية التي طرحت في الاجتماع قضية الضمان الصحي للنساء المعيلات لأسرهن.

فيما لم يخرج أي تصريح رسمي أو توضيح من الجانب الإيراني، أو من مكتب الأمم المتحدة لتوضيح ما حدث، على الرغم من أن وسائل إعلام إيرانية عدة بثت اللقاء.

كما تناقله العديد من الناشطين على مواقع التواصل، ساخرين من عدم انتباه المسؤولة الإيرانية.

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