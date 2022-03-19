زعيم الجمهوريين: لا ضمانات لتوقف إرهاب إيران

وسط اقتراب المحادثات النووية في فيينا من مراحلها الأخيرة، أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، السبت، أن الولايات المتحدة لا تحصل على شيء من إبرام الرئيس جو بايدن "صفقة" مع إيران.

وأضاف مكارثي في تغريدة على تويتر، أنه لا توجد ضمانات لتوقف إرهاب إيران.

America gets nothing in Biden's Iran Deal:

- No serious system to check if the Iranian regime is cheating

- No leverage over expanded trade with Russia and China

- No safeguards against Iranian terrorism

- And nothing to help the Iranian people — Kevin McCarthy (@GOPLeader) March 19, 2022

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كما لفت إلى أنه ليس هناك "نظام جدي للتحقق مما إذا كان النظام الإيراني يمارس الخداع".

"قريبون من اتفاق محتمل.. ولكن"

أتى ذلك بعد أن أشارت الولايات المتحدة، الخميس، إلى "قرب" التوصل لتفاهم مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يحد من برنامج طهران للأسلحة النووية، في أحدث مؤشر على تحقيق تقدم في الملف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: "نحن قريبون من اتفاق محتمل لكننا لم نبلغه بعد"، لافتاً إلى أنه "لم يتبق سوى القليل من الوقت بالنظر للتقدم النووي الذي أحرزته طهران" نحو تطوير أسلحة نووية، مضيفاً: "إنها مسألة ينبغي حلها بشكل عاجل".

يذكر أنه منذ أشهر بدأت إيران وقوى كبرى لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا لإحيائه، تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت منه أحادياً في 2018.

وأتاح اتفاق 2015 الذي أبرم بعد أعوام من المفاوضات الشاقة، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران للتراجع عن غالبية التزاماتها.