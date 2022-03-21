.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

راتكليف تدعو للإفراج عن جميع "المعتقلين ظلماً" في إيران

  • الخط
Nazanin Zaghari-Ratcliffe smiles during a press conference hosted by her local MP Tulip Siddiq, in the Macmillan Room, Portcullis House, following her release from detention in Iran, in London, Monday March 21, 2022. (Victoria Jones/Pool Photo via AP)
نازنين زاغري راتكليف في مؤتمرها الصحافي اليوم
سجون إيران

راتكليف تدعو للإفراج عن جميع "المعتقلين ظلماً" في إيران

السجينة السابقة في إيران قالت إن "هناك عددا كبيرا من الأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم والذين يعانون في السجون في إيران، لذلك أعتقد أن القضاء في إيران لا معنى له"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعت المواطنة الإيرانية - البريطانية نازنين زاغري راتكليف، التي احتجزت في طهران 6 سنوات وأفرج عنها الأسبوع الماضي، إلى إطلاق سراح جميع "المعتقلين ظلماً" في إيران، متحدثةً علناً للمرة الأولى اليوم الاثنين منذ الإفراج عنها.

وشكرت زاغري راتكليف كل من شارك في الحملة لتأمين إطلاق سراحها لكنها أضافت: "ما حدث الآن كان يجب أن يحدث قبل ست سنوات.. لم يكن يجب أن أكون في السجن ست سنوات".

نازانين زاغاري-راتكليف وأنوشه عاشوري في طائرة العودة إلى بريطانيا
نازانين زاغاري-راتكليف وأنوشه عاشوري في طائرة العودة إلى بريطانيا

وقالت زاغري راتكليف في مؤتمر صحافي: "الشعور بالحرية لن يكتمل أبداً حتى يتم لم شمل جميع المعتقلين ظلماً في إيران بعائلاتهم".

وذكرت خصوصاً المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية مراد طهباز، وكذلك "مزدوجو الجنسية الآخرون" و"أفراد من جماعات دينية وسجناء الرأي".

وتابعت: "هناك عدد كبير من الأشخاص الآخرين الذين لا نعرف أسماءهم والذين يعانون في السجون في إيران، لذلك أعتقد أن القضاء في إيران لا معنى له، لأنه في أسوأ الحالات تحصلون على محاكمة غير عادلة، وإذا كنتم محظوظين، سيحاكمكم قاضٍ شبه عادل".

وفي العام 2016، أوقفت زاغري راتكليف التي كانت مديرة مشروع مؤسسة "تومسون رويترز"، في طهران أثناء زيارة لأسرتها مع طفلتها التي كان عمرها أقل من عامين. واتُهمت بالتآمر لقلب نظام الجمهورية الإسلامية، وهو ما تنفيه بشدة. وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات.

وأعلنت لندن الإفراج عنهما الأربعاء بعدما سددت دينا قديما يبلغ 394 مليون جنيه إسترليني لطهران.

نازنين زاغري راتكليف، خلال الإقامة الجبرية في إيران وسوار الكتروني معلق في كاحلها
نازنين زاغري راتكليف، خلال الإقامة الجبرية في إيران وسوار الكتروني معلق في كاحلها
خامنئي يقر بالتضخم والفقر ويصف إبراهيم رئيسي بـ"حلاوة العيد"  إيران اقتصاد إيران خامنئي يقر بالتضخم والفقر ويصف إبراهيم رئيسي بـ"حلاوة العيد" 

وفي مؤتمرها الصحافي اليوم، قالت زاغري راتكليف (43 عاماً) إن إطلاق سراح مزدوجي الجنسية "لا ينبغي ربطه بالاتفاقات" الثنائية بين دولتين.

ورداً على سؤال "هل شعرت أن الدين البريطاني لإيران جعلك تقبعين في السجن؟"، أجابت: "نعم. قيل لي منذ البداية إن الجمهورية الإسلامية تريد شيئاً في المقابل.. وقيل لي في الأسبوع الثاني أو الثالث من الاعتقال: إننا لن نطلق سراحك حتى يتم تسديد الدين".

وأضافت السجينة السابقة: "أعتقد أنني كنت في الواقع قطعة شطرنج وورقة ضغط بين الحكومتين، لكن لا ينبغي ربط حياة أي شخص بهذه الاتفاقات السياسية. لقد ربطوا حياتي بشيء لا علاقة لي به. يجب ألا يدفع المواطنون ثمن التفاعلات بين الدول".

نازنين زاغري راتكليف، مع عائلتها في البرلمان البريطاني اليوم
نازنين زاغري راتكليف، مع عائلتها في البرلمان البريطاني اليوم
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟ لماذا تخلت الدول الإسكندنافية عن حذرها في مواجهة روسيا؟
اكتشف المزيد