.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران.. حريق في موقع للبتروكيماويات في مدينة معشور

  • الخط
صورة أرشيفية لحريق في مدينة طهران بإيران 2 يونيو 2021- رويترز

إيران.. حريق في موقع للبتروكيماويات في مدينة معشور

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عاد مسلسل الحرائق الغامضة ليضرب مجددا في إيران، فقد أفادت أنباء بوقوع انفجار في مدينة معشور جنوب غربي إيران.

وقالت قناة إيران إنترناشيونال عبر تويتر إن حريقا اندلع في أحد المواقع الخاصة للبتروكيماويات وإن قوات الإطفاء والطوارئ أرسلت إلى مكان الحادث.

مشاهد مروعة لحريق هائل في سوق المباركية الشهير بالكويت الخليج العربي مشاهد مروعة لحريق هائل في سوق المباركية الشهير بالكويت

ولم يعرف على الفور سبب هذا الانفجار.

وكانت إيران شهدت في الأشهر الماضية من عام 2021 موجة حرائق في الشركات والمصانع في عدة مدن منها قم وأصفهان وقزوين، من دون الكشف عن الأسباب.

يذكر أن مصانع عدة ومواقع للصواريخ وغيرها من مواقع حساسة أخرى في إيران كانت تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق مريبة. وكان أبرزها عام 2011، عندما أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل قائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد البرنامج الصاروخي للقوات شبه العسكرية، مع 16 آخرين.

إلا أن الأشهر الماضية شهدت أيضاً تزايداً في تلك الحوادث، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وتل أبيب، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بشن هجمات سيبرانية طالت منشآت وقواعد في إيران، وبحرية أيضا طالت سفنا إسرائيلية وإيرانية على السواء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا يعني تطبيق قرار بوتين الروبل مقابل الغاز؟ ماذا يعني تطبيق قرار بوتين الروبل مقابل الغاز؟
اكتشف المزيد