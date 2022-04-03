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إيران.. اغتيال طالبين للعلوم الدينية من السنة قبل التراويح

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جلستان
محافظة جُلستان في إيران (أرشيفية)
ميليشيات إيران

إيران.. اغتيال طالبين للعلوم الدينية من السنة قبل التراويح

الطالبان في الحوزة الدينية لأهل السنة في مدينة كنبد كاووس في محافظة جلستان قُتلا بـ"أسلحة نارية"

دبي – مسعود الزاهد

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أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن محمود علي فر قائد شرطة مدينة كُنبَد كاووس في محافظة جُلستان شمال شرقي إيران، تأكيده مقتل طالبين في الحوزة الدينية لأهل السنة في هذه المدينة بـ"أسلحة نارية".

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قال علي فر إن الشابين قُتلا في حوالي الساعة 8:50 من مساء يوم السبت 2 أبريل في حي "شاي بوئين" بمدينة كُنبد كاووس، وأضاف أن الجهود مستمرة لتحديد القاتل أو القتلة.

أشهر معالم مدينة كُنبد كاووس (أرشيفية)
أشهر معالم مدينة كُنبد كاووس (أرشيفية)

وذكرت "إيسنا" أن الضحيتين هما آخوند بيجمان وآخوند خوجة. وأضافت أنه "بحسب المعلومات المحلية"، قُتلا رمياً بالرصاص في الحوزة الدينية لأهل السنة والجماعة.

وفي هذا الصدد، كشف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران عن الاسم الكامل لكل من الضحيتين، وهما: جُل محمد آخوند بيجمان وعبد الرحمن آخوند خوجة، وأضافوا أن مقتل هذين الطالبين حدث قبل إقامة صلاة التراويح.

ويقيم أهل السنة والجماعة في إيران صلاة التراويح في المناطق التي يشكلون الأغلبية فيها في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء.

طلبة في مدرسة دينية في محافظة جلستان الإيرانية (أرشيفية)
طلبة في مدرسة دينية في محافظة جلستان الإيرانية (أرشيفية)
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وبحسب بعض الأنباء على المنصات الاجتماعية، فقد تعرضت جثتا الضحيتين أيضاً للتنكيل بالفؤوس بعد إطلاق النار عليهما.

يذكر أن معظم سكان محافظة جُلستان، التي تقع في شمال شرقي إيران على بحر قزوين بمحاذاة جمهورية تركمانستان، من التركمان والسنة. ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن حوالي 8% إلى 10% من سكان إيران هم من المسلمين السنة، إلا أن تقارير نشطاء السنة تؤكد أنهم يشكلون نحو 25% من سكان إيران، ويتوزعون على عدة قوميات كالتركمانية والكردية والبلوشية والعرب والتالش وبعض الفرس أيضاً. إلى ذلك يطالب السنة في إيران، بالإضافة إلى حقوقهم المذهبية، بحقوقهم القومية.

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