إيران: نقلنا مقترحاتنا بشأن "النووي" لأميركا عبر أوروبا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن بلاده اقتربت من التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا النووية، مشيراً إلى أن الكرة باتت في ملعب الولايات المتحدة.

وقال عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: "لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في المفاوضات ونقلنا مقترحاتنا بشأن القضايا المتبقية إلى الولايات المتحدة من خلال كبير المفاوضين من الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، والكرة الآن في ملعب أميركا".

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من جهته، شدد غوتيريش، بحسب ما نقلته عنه وكالة أبناء الطلبة في إيران "إيسنا"، على أهمية المفوضات التي أجريت في فيينا، وأعرب عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

ويجري البلدان حالياً مفاوضات غير مباشرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى وطهران والذي تعطّل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد قال الخميس الماضي إن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم في 2015 بالرغم من قولها إنها تريد إحياء هذا الاتفاق.

وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على وكيل مشتريات في إيران وشركات تابعة له بسبب دورهم في دعم برنامج طهران للصواريخ الباليستية.

ويؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الاتفاق النووي المبرم في 2015 الذي تسعى إيران والقوى العالمية إلى إحيائه من خلال مفاوضات في فيينا.

واقتربت المحادثات من التوصل لاتفاق في أوائل مارس، حتى قدمت روسيا مطالب في اللحظات الأخيرة من الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن العقوبات الجديدة لن تعرقل المحادثات النووية لكنها ستبقى سارية بغض النظر عما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق أم لا.