بث هتافات "الموت لخامنئي" في محافظة خراسان في إيران

قام م عارضون إيرانيون، أمس السبت، ببث شعارات مناهضة للمرشد علي خامنئي ومؤيدة لرئيسة مجلس المقاومة الإيرانية مريم رجوي، وذلك في مدينة طوس القريبة من مدينة مشهد مركز محافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران.



علي خامنئي مريم رجوي

ومن الشعارات التي بثها المؤيدون للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "الموت لخامنئي" و"التحية لرجوي" و"لا نريد الشاه ولا الملالي".

مادة اعلانية

وبُثت الشعارات في مكان قريب من مقبرة الشاعر الإيراني الكبير أبو القاسم فردوسي ومنتزه جلوخان.

وكانت جماعات معارضة في إيران قد قامت مساء الجمعة ببث نفس الشعارات في شارع "قصر الدشت" في مدينة شيراز مركز محافظة فارس بإيران.

ونفس هذه الشعارات المناهضة لخامنئي والمؤيدة لرجوي كان قد تم بثها في 13 مارس الحالي في كرمانشاه غرب إيران. وكان قد تم تكرار هذا النوع من الاحتجاج في عدة مدن إيرانية في وقت سابق من مارس وفبراير 2022.

وفي وقت سابق، كان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد قال في بيان، إن "أعضاء وحدات المقاومة واصلوا نشاطاتهم الخارقة لأجواء القمع في إيران" عبر بث هذه الشعارات في عدة مدن إيرانية، داعين إلى الانتفاضة لإسقاط النظام "وسط ترحيب من قبل المواطنين".