دماء متناثرة.. مقتل رجل دين طعناً في إيران وإصابة اثنين

طعن مهاجم، الثلاثاء، 3 رجال دين في ضريح الإمام الرضا، وهو واحد من أهم المواقع الدينية في إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين قبل اعتقال المهاجم في مدينة مشهد شمال شرقي البلاد.

وبينما لا تزال دوافع الهجوم غامضة، كشفت وسائل إعلام محلية عن وفاة أحد الضحايا فوراً، فيما نقل الآخران للعلاج.

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وأفادت المعلومات بأن الرجل القتيل هو رجل الدين محمد عسلاني، في حين لم تحدد هوية المصابين الآخرين.

دماء متناثرة على الأرض

كما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإيرانية، أظهر لقطات من الحادث، حيث شوهد رجلان على الأرض تلطخت أجسادهما بالدماء المتناثرة.

كما نشرت وكالة "إرنا" مقطعا مصورا للشرطة وهي تلقي القبض على المهاجم.

900 كيلومتر شمال شرقي طهران

يذكر أن الهجوم وقع في ثالث أيام شهر رمضان، وفي منطقة تشهد ازدحاما كبيرا بسبب تدفق المصلين إلى المساجد بعد الإفطار.

أما المنطقة التي شهدت الحادث، فهي موقع ديني شهير في إيران يبعد 900 كيلومتر شمال شرقي العاصمة طهران، هو أكبر مجمع يضم قبرا في البلاد يجتذب ملايين الزوار.