إيران تؤكد "الإفراج القريب" عن 7 مليارات دولار مجمدة بكوريا

أكد مسؤول إيراني رفيع أن الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات والبالغة 7 مليارات دولار، سيتم الإفراج عنها قريباً.

ونقلت وكالة أنباء "بُرنا" شبه الرسمية في إيران عن نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهريار حيدري قوله الأربعاء: "في الاجتماع غير الرسمي ليوم أمس (الثلاثاء) للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية مع أعضاء وزارة الخارجية، ذُكر أنه نتيجةً للجهود المبذولة، سيفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية قريباً".

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وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" نشرت يوم الثلاثاء تقريراً نقلت فيه عن "مصدر مطلع" تأكيده أنه سيتم الإفراج عن جزء جديد من أموال إيران المجمدة في الخارج.

وأكدت أن الجزء الذي "سيفرج" عنه من الأموال الإيرانية المجمّدة "يزيد كثيراً عن مبلغ الـ 430 مليون جنيه إسترليني الذي أعادته بريطانيا لإيران" مؤخراً.

وكانت إيران قد أفرجت عن سجينين بريطانيين من أصول إيرانية، هما نازنين زاغري راتكليف وأنوشة آشوري، مقابل حصولها من لندن على دين مستحق منذ عقود.

وبخصوص الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، ذكرت صحيفة "فرهيختكان" التابعة للجامعة الحرة الإيرانية في عددها الصادر اليوم أن "كوريا الجنوبية دفعت فعلاً 7 مليارات دولار إلى إيران مقابل الإفراج عن ثلاثة سجناء أميركيين من أصول إيرانية" وهم محمد باقر نمازي ونجله سيامك نمازي ومراد طاهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضاً.